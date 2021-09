Πολιτική

Κορονοϊός - Πλεύρης: Αναμένουμε εισήγηση για την τρίτη δόση στον γενικό πληθυσμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για τα ποσοστά εμβολιασμών, το άνοιγμα των σχολείων και το σχέδιο για νοσηλείες παιδιών. Τι είπε για τα πλαστά πιστοποιητικά.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, τους εμβολιασμούς και το ενδεχόμενο τρίτης δόσης στον γενικό πληθυσμό αλλά και την κατάσταση στα σχολεία, μίλησε ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, για την λειτουργεία των σχολείων, τα οποία άνοιξαν την Δευτέρα, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το πρωτόκολλο που συζητήθηκε με την επιτροπή είναι συνδυαστικό, καθώς όπως είπε, υπάρχει πλέον ο εμβολιασμός, συνεχίζεται η τήρηση των μέτρων ενώ θα γίνεται και άμεση ιχνιλάτηση σε περίπτωση κρούσματος.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε το υπουργείο Υγείας ετοιμάζει σχέδιο για να υπάρχει κάλυψη σε κλίνες για τα παιδιά, σε περίπτωση που νοσήσουν και χρειαστούν νοσηλεία, στο δημόσιο αλλά γίνεται και συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα για πλήρη κάλυψη νοσηλειών στην παιδική ηλικία.

«Τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας επεξεργάζονται τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς αλλά υπάρχει και το plan b αν χρειαστεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης .

Για τον εμβολισμό των παιδιών είπε ότι είναι λογικό οι γονείς να φοβούνται για τα παιδιά τους να εμβολιαστούν. «Είμαστε σε συνεννόηση με τις παιδιατρικές ενώσεις» ανέφερε ώστε ενημερώνουν οι παιδίατροι τους γονείς. Όπως είπε ο εμβολιασμός του παιδιού «δεν είναι μόνο μια πράξη αλτρουισμού, αν εμβολιαστεί προστατεύεται και το ίδιο». Παραδέχτηκε ότι τα ποσοστά στους εμβολιασμούς των παιδιών είναι χαμηλά και έκανε έκκληση στους γονείς να συζητήσουν με τους παιδιάτρους τους.

Απαντώντας σε ερώτηση, για την πληρωμή των rapid test από όσους έχουν κάνει την μία δόση εμβολίου, ο κ. Πλεύρης είπε «το ακούω με προβληματισμό αυτό που λέτε» και αναμένεται να εξεταστεί ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουν αυτοί που έχουν κάνει την μια δόση.

Για τους εμβολιασμούς ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «θέλουμε να διερύνουμε το μοντέλο του εμβολιασμού» έτσι οι εμβολιασμοί περνάνε και στους ιδιώτες γιατρούς, ώστε όπως είπε να μπει στην καθημερινόητητα του κόσμου.

Τόνισε ότι υπάρχει πλήρη επάρκεια εμβολίων για όλο τον πληθυσμό και σημείωσε ότι στους άνω των 60 έχει εμβολιαστεί το 79% του πληθυσμού. «Στόχος το ποσοστό αυτό να αρχίσουμε να το πιάνουμε και στις νεότερες ηλικίες και να πλησιάσουμε το 80%», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης. Αναφερόμενος στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα και στο ενδεχόμενο να κλείσουν απάντησε ότι μπορεί να μην χρειάζεται να λειτουργούν όπως πριν. «Όταν αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα με τους ιδιώτες γιατρούς θα δούμε πως θα λειτουργήσουν τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι «οι κρίσιμες ηλικίες έχουν καλά ποσοστά εμβολιασμού αλλά αυτό δεν αρκεί».

Για την τρίτη δόση εμβολίου, η οποία έχει ονομαστεί και «αναμνηστική», ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι «είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι με τις δυο δόσεις. Με βάση τις εισηγήσεις παρακολουθούμε ποιοι πρεπει να πάνε σε αναμνηστική δόση. Αυτοί είναι οι ανασοκατασταλμένοι», μέχρι στιγμής. Παράλληλα σημείωσε ότι αυτό που εξετάζει η επιτροπή είναι αν θα γίνει στους άνω των 60 και την χρονική διάρκεια, ενώ σημείωσε ότι «εξαρτάται από την εισήγηση της Επιτροπής για το αν θα γίνει στον γενικό πληθυσμό η τρίτη δόση, αν κρίνουν οι ειδικοί ότι χρειάζεται θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εισήγηση για αυτό το θέμα».

Απαντώντας για τον θάνατο του 15χρονου μετά από εμβόλιο στην Τρίπολη, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική έρευνα και περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης. Δεν μπορούν κάποιοι να προτρέχουν και να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο».

Για το 50+1 στα σχολεία ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι υπάρχει ένα υγειονομικό και ένα εκπαιδευτικό πρωτόκολλο. Όπως είπε «η βασική αρχή είναι τα σχολεία να μείνουν ανοικτά» και είπε πως το πρωτόκολλο που έχει δομηθεί είναι ένα πρωτόκολλο ασφάλειας , «πρέπει να το εμπιστευτούν οι γονείς».

Τέλος, μιλώντας για τα πλαστά πιστοποιητικά είπε ότι είναι δυο οι περιπτώσεις. Είναι αυτές που υπάρχουν παρεμβάσεις στο σύστημα και περιπτώσεις ψευδούς νόσησης. Σχετικά με τους υγειονομικούς ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως το πλαίσιο που κινείται το υπουργείο είναι άτομα που έχουν εμβολιαστεί στον υγειονομικό χώρο μετά το μέτρο της υποχρεωτικότητας, θα υπάρξει έλεγχος και θα γίνεται τεστ αντισωμάτων, ενώ θα υπάρξει και συνεργασία και με τρίτες χώρες για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού.





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Ξεκινά η πολύκροτη δίκη

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων