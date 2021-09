Πολιτική

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί

Τα ποσοστά εμβολιασμού στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ ενθαρρυντικά, αναφέρει σε ανάρτησή της η Νίκη Κεραμέως.



Τα ποσοστά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στα Πανεπιστήμια έδωσε στην δημοσιότητα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμάως, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, τα ποσοστά εμβολιασμού στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση (ή έχουν νοσήσει). 87% του προσωπικού συνολικά έχει εμβολιαστεί. 91% των μελών ΔΕΠ.

«Εύγε στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση!» σημειώνει καταλήγοντας η Νίκη Κεραμέως.

Η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας:

Πολύ ενθαρρυντικά τα ποσοστά εμβολιασμού στα ΑΕΙ:

73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση (ή έχουν νοσήσει). 87% του προσωπικού συνολικά έχει εμβολιαστεί. 91% των μελών ΔΕΠ. Εύγε στην ακαδημαϊκή κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση!

— Niki Kerameus (@nkerameus) September 15, 2021

