Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συγκλονιστική και με ψηλά το κεφάλι (βίντεο)

Η συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 πριν από την άφιξή της στο δικαστήριο. Απούσα ήταν η κατηγορούμενη.

Συγκίνηση προκάλεσε η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, που πριν από 16 μήνες δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα.

Φορώντας διπλή μάσκα και με ψηλά το κεφάλι, η Ιωάννα έφθασε στο δικαστήριο για την έναρξη της δίκης, προκειμένου να έρθει “τετ-α-τετ” με την γυναίκα που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Ωστόσο, η κατηγορούμενη δεν ήταν παρούσα και μόνο ο συνήγορος υπεράσπισης, Σάκης Κεχαγιόχλου, πλησίασε την Ιωάννα για να της εκφράσει την συμπαράστασή του και να επαναλάβει τη “συγγνώμη” εκ μέρους της πελάτισσας του.

«Δεν είμαι καλά, όμως θα πάω» είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου, λίγο πριν την άφιξη της στο δικαστήριο, εξηγώντας πως «Εγώ θέλω να τη δω», γιατί θα βοηθήσει την ψυχή της αν λάβει απαντήσεις στο βασανιστικό ερώτημα “Γιατί;”,

Σχολιάζοντας την εμφάνιση της Ιωάννας, ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” ότι συγκλονίστηκε και υπογράμμισε πως «απαιτεί φοβερή γενναιότητα και δύναμη ψυχής, γνωρίζοντας ότι είναι πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας».

Όπως έγινε γνωστό, οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν στη δίκη είναι εκείνοι που πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι: Η φαρμακοποιός και η συνάδελφος που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Το κλίμα που επικρατεί στον τόπο καταγωγής της Ιωάννας Παλιοσπύρου, το Λουτρό Αμφιλοχίας, μετέφερε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Πήχας, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Όπως είπε, όλο το χωριό έχει υποστεί σοκ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ενώ ζητά δικαίωση για την κοπέλα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης, μετέφερε μία σύντομη δήλωση της κατηγορούμενης: «Επιθυμώ να εκπροσωπηθώ από τους δικηγόρους μου. Σας δηλώνω ότι θα παρευρεθώ στη συνέχεια της διαδικασίας».

