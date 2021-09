Κοινωνία

Φωτιά στην Ανάβυσσο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Αναβύσσου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπαασε στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά οριοθετήθηκε μετά από λίγη ώρα, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεσή της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος της Δ.Ε. Αναβύσσου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2021

