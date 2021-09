Life

Ελισάβετ Σπανού στο “Πρωινό”: Έκανα κατάψυξη ωαρίων (βίντεο)

Τι είπε η ποπ τραγουδίστρια για την περιπέτεια με τον κορονοϊό και το εμβόλιο.

Μία πολύ προσωπική εμπειρία, την κατάψυξη ωαρίων που έκανε πρόσφατα, μοιράστηκε η τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

«Τον Ιανουάριο έκανα κατάψυξη ωαρίων. Ήταν κάτι που το σκεφτόμουν καιρό. Αν ήξερα ότι είναι τόσο απλό, πιθανά να το είναι κάνει και νωρίτερα», είπε και εξήγησε πως η διαδικασία κράτησε περίπου δέκα ημέρες. «Έκανα δύο ενέσεις στην κοιλιά. Δεν ήταν καθόλου επώδυνο. Πρήστηκε λίγο η κοιλιά μου, αλλά πολύ φυσιολογικά. Το μόνο που τολμώ να πω ότι μου άφησε ήταν δύο χαριτωμένες πανάδες», συμπλήρωσε.

Επεσήμανε πως «Είμαι ανενεργή από τον χώρο της showbiz πολλά χρόνια, αλλά ειδικά στον χώρο του τραγουδιού έχουν περάσει αρκετά μεγάλο ζόρι. Ήμασταν με ένα 500άρικο έναν χρόνο τώρα, με το επίδομα».

Αναφερόμενη στον κορονοϊό και τον λόγο για τον οποίο δεν έχει εμβολιαστεί, η Ελισάβετ Σπανού, υποστήριξε πως είναι “τυχερή”. «Νόσησα, οπότε έχω πιστοποιητικό ακόμα, το οποίο με καλύπτει για έναν μήνα. Μετά θα αναγκαστώ να πάρω μία απόφαση. Δεν έχω πειστεί ότι αν εμβολιαστώ, βοηθάω κάποιον εκτός από το σύστημα Υγείας. Αισθάνομαι ότι θα αναγκαστώ και θα το κάνω, για να ζήσω φυσιολογικά το επόμενο διάστημα».

Τόνισε πως δεν είναι αφοριστική σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, αναγνωρίζοντας πως η μακροζωία οφείλεται επίσης και σε διάφορα εμβόλια που κατά καιρούς έχουν βγει. «Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δεν έχω πειστεί από κανέναν», κατέληξε.

