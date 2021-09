Κόσμος

Κορονοϊός - Φον ντερ Λάιεν: Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, είναι μαραθώνιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια δοκιμασία με τον κορονοϊό. Η ΕΕ θα δωρίσει 200 εκατ. δόσεις εμβολίου στην Αφρική.

«Η πανδημία είναι μαραθώνιος, όχι κούρσα ταχύτητας», «πιστεύω πως τα καταφέραμε», όμως «δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό». Αυτά ήταν τα λόγια της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι και η επόμενη χρονιά θα είναι μια δοκιμασία με τον κορονοϊό, αλλά η Ευρώπη θα την περάσει.

«Πρίν από 12 μήνες δεν γνωρίζαμε πότε και αν θα έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο», όμως σήμερα όλοι στην ΕΕ έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της covid19 και έχει εμβολιαστεί πλήρως πάνω από το 70% του ενήλικου πληθυσμού, ανέφερε η Πρόεδρος της Κόμισιόν. Τόνισε, μάλιστα ότι πάνω από 700 εκατ. δόσεις δόθηκαν στους Ευρωπαίους, ενώ την ίδια ακριβώς ποσότητα έδωσε η ΕΕ στον υπόλοιπο κόσμο, σε πάνω από 30 χώρες. Υπογράμμισε μάλιστα ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η εκστρατεία εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο και ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα δωρίσει 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορονοΪού στην Αφρική, μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου, ως επένδυση αλληλεγγύης και επένδυση στην υγεία.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες στην Ευρώπη με την εκστρατεία εμβολιασμού. «Ας κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην έχουμε μια πανδημία των μη εμβολιασμένων», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει εξασφαλισμένες 1,5 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίου.

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε νέες πανδημίες και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει προτάσεις για να οικοδομηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία και ειδικότερα για την οικοδόμηση της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία (ΗERA).

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού, που διευκολύνει τις μετακινήσεις στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι έγινε πράξη μέσα σε 3 μήνες και σήμερα το χρησιμοποιούν εκατομμύρια πολίτες σε όλη την ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πλεύρης: Αναμένουμε εισήγηση για την τρίτη δόση στον γενικό πληθυσμό

Πέτρος Φιλιππίδης: Νέο αίτημα αποφυλάκισης θέλει να καταθέσει (βίντεο)

Κορονοϊός – Πανεπιστήμια: Τα ποσοστά φοιτητών που έχουν εμβολιαστεί