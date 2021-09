Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Μετατροπή της κατηγορίας ζήτησε η κατηγορούμενη

Τι ζήτησε, διά του συνηγόρου της, η 37χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι.



Τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ζήτησε, διά του συνηγόρου της, Σάκη Κεχαγιόγλου, η 37χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι.

Ο κ. Κεχαγιόγλου, εκφράζοντας την προσωπική συμπάθειά του στο θύμα Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία προσήλθε στο δικαστήριο, σε αντίθεση με την κατηγορούμενη, δήλωσε πως η εντολέας του ομολογεί την πράξη της αλλά ζητά μετατροπή της κατηγορίας σε ευμενεστερο ποινικό χαρακτηρισμό.

«Το παραπεμπτικό βούλευμα είναι λανθασμένο. Ως προς τα πραγματικά περαστικά έχει ομολογήσει. Υπάρχει διαφωνία στον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης. Παραπέμπεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η θέση της υπερασπίσεως είναι ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η νομολογία ομιλεί όλα αυτά τα χρόνια για τέτοιες περιπτώσεις. Η θέση της υπερασπίσεως είναι ότι πρέπει να μετατραπεί η κατηγορία στο κακούργημα της βαριάς σκοπουμενης σωματικής βλάβης», ανέφερε ο κ. Κεχαγιόγλου.

