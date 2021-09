Αθλητικά

Ο Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η σύζυγός του στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν για τη γνωριμία τους και το παιδί που απέκτησαν, καθώς και για την καταγγελία για άσκηση ψυχολογικής βίας από προπονητή.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”, ο Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα.

Αρχικά, μίλησαν για τη γνωριμία τους μέσω των social media, με την Κατερίνα να εξηγεί πως ήταν μετά τους Παραολυμπιακούς του 2012, όταν εκείνη έκανε το μεταπτυχιακό της στην Ελβετία. Του έστειλε μήνυμα και έτσι ξεκίνησαν όλα… «Την ερωτεύτηκα όταν την πρωτοείδα», είπε ο Γρηγόρης. Από την πλευρά της, η σύζυγός του ανέφερε: «Με συνεπήρε το μυαλό του και ο χαρακτήρα του. “Κουμπώσαμε” απίστευτα!».

Αφού έκαναν οικογένεια, πήραν την απόφαση το 2020, όταν αναβλήθηκαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, να κάνουν παιδί. Καθώς, όπως εξήγησε ο Γρηγόρης, διαφορετικά θα έπρεπε να περιμένουν τον επόμενο παραολυμπιακό κύκλο και θα… μεγάλωναν κι άλλο. Πλέον είναι ευτυχισμένοι γονείς.

Αποκαλυπτικός ήταν ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης σχετικά με την καταγγελία για την ψυχολογική βία που δεχόταν από προπονητή του. Όπως είπε, η κατάσταση ξεκίνησε το 2016 στους Παραολυμπιακούς του Ρίο και είχε γίνει ανυπόφορη. «Κάποια στιγμή, όταν του είπα ότι “δεν μπορώ άλλο, να φύγεις”, μου είπε “Αν θα φύγει κάποιος, αυτός θα είσαι εσύ”...»

«Δεν μπορώ να πηγαίνω σε διοργανώσεις και να μη χαίρομαι τα μετάλλιά μου», συνέχισε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ο οποίος είχε ενημερώσει την Κατερίνα πριν δημοσιοποιήσει, μέσω των social media, την ψυχολογική βία που δεχόταν.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η δράστιδα απέδειξε πόσο δειλή είναι (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Νέο αίτημα αποφυλάκισης θέλει να καταθέσει (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκαλυπτήρια για το δεύτερο μωρό του (βίντεο)