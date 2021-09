Life

“Game Of Chefs”: Η έκπληξη του ΑΝΤ1 στην Ρίμα που την έκανε να δακρύσει (βίντεο)

Τι είπε η διαγωνιζόμενη που συγκίνησε κριτές και τηλεθεατές, με την ιστορία της. Ποια δώρα την… περίμεναν στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η ιστορία της Ρίμα Μούσα, συγκίνησε τους τηλεθεατές και τους κριτές του “Game Of Chefs”. Η κουρδικής καταγωγής Ρίμα, από τη Συρία, έχασε τα πάντα στην πατρίδα της και ήρθε στην Ελλάδα πριν από 26 χρόνια, αναζητώντας μία καλύτερη ζωή.

Μπορεί να μην κατάφερε με το πιάτο της να “κερδίσει” τους κριτές, αλλά “έκλεψε” τις καρδιές όλων.

Ο ΑΝΤ1, μέσω της εκπομπής “Το Πρωινό”, ανέλαβε τα έξοδα της ανακαίνισης του μαγαζιού της και της χάρισε μία δωροεπιταγή ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια προϊόντων από σούπερ μάρκετ.

Συγκινημένη, η Ρίμα Μούσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της...

Όσο για τους κριτές του “Game Of Chefs” - Άγγελο Λάντο, Βασίλη Μουρατίδη και Άνταμ Κοντοβά - εξήγησαν πως δεν ξέρουν την ιστορία πίσω από κάθε πιάτο και τόνισαν πως η Ρίμα είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, υποσχόμενοι ότι θα επισκεφθούν το μαγειρείο τους για να δοκιμάσουν περισσότερες από τις γεύσεις που προσφέρει.

