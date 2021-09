Πολιτική

Βουλή - Πολάκης: Άρση ασυλίας προτείνει η επιτροπή δεοντολογίας

Ο Γιάννης Στουρνάρας είχε καταθέσει μήνυση κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και ποιοι κατά.



Θετική γνωμοδότηση προς την Ολομέλεια υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη έλαβε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με έγκληση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης που είχε καταθέσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας στις 25 Νοεμβρίου του 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, «υπέρ» της άρσης της ασυλίας του βουλευτή τάχθηκαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. «Κατά» τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25, ενώ με «παρών» τοποθετήθηκε το ΚΚΕ. Ο κ. Πολάκης δεν παρέστη στην Επιτροπή ούτε απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής κατατέθηκε στην Ολομέλεια όπου θα λάβει και την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία.

