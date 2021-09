Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η δράστιδα απέδειξε πόσο δειλή είναι (βίντεο)

Το μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου κατά την έξοδό της από το δικαστήριο. Απουσίαζε η κατηγορούμενη.

«Αυτή που προσπάθησε να με σκοτώσει, απέδειξε πόσο ψυχρή και πόσο δειλή είναι», τόνισε μπροστά στις κάμερες η Ιωάννα Παλιοσπύρου, κατά την έξοδο της από το δικαστήριο, σχολιάζοντας την απουσία της κατηγορούμενης, την οποία ήλπιζε πως θα αντικρίσει κατά πρόσωπο.

«Είχα προβλέψει ότι η κατηγορούμενη δεν θα έρθει στο δικαστήριο», είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας και πρόσθεσε ότι η δράστιδα έδειξε «ασέβεια προς το δικαστήριο και την Ιωάννα». Παράλληλα, σημείωσε ότι «έλειπε η κατηγορούμενη για να ακούσει και να καταλάβει τι ακριβώς έκανε. Είναι τραγικό!»

Σχετικά με το αίτημα για την μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ο κ. Λύτρας είπε «όλα γίνονται για εντυπώσεις, όσον αφορά την υπεράσπιση. Πιστεύω ότι η κατηγορία δεν θα αλλάξει».

«Η κόρη μου είναι το καλύτερο παιδί», είπε η μητέρα της Ιωάννας, εξερχόμενη του δικαστικού μεγάρου.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ιωάννας, 16 μήνες μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε, ήταν συγκλονιστική. Φορώντας διπλή μάσκα και με ψηλά το κεφάλι, η Ιωάννα έφθασε στο δικαστήριο για την έναρξη της δίκης, προκειμένου να έρθει “τετ-α-τετ” με την γυναίκα που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Ωστόσο, η κατηγορούμενη δεν ήταν παρούσα και μόνο ο συνήγορος υπεράσπισης, Σάκης Κεχαγιόχλου, πλησίασε την Ιωάννα για να της εκφράσει την συμπαράστασή του και να επαναλάβει τη “συγγνώμη” εκ μέρους της πελάτισσας του.

«Δεν είμαι καλά, όμως θα πάω» είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου, λίγο πριν την άφιξη της στο δικαστήριο, εξηγώντας πως «Εγώ θέλω να τη δω», γιατί θα βοηθήσει την ψυχή της αν λάβει απαντήσεις στο βασανιστικό ερώτημα “Γιατί;”.





