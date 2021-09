Πολιτική

Μητσοτάκης: Σύσκεψη για την Πολιτική Προστασία

Το αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και το σχέδιο δράσης των υπουργείων στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Σύσκεψη κατά την οποία τέθηκαν οι άξονες για τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Άμυνας στις δράσεις αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών - ιδιαίτερα στα αντιπλημμυρικά έργα - και την έγκαιρη προετοιμασία εξασφάλισης μέσων για την αντιπυρική περίοδο του 2022, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη η οποία σύμφωνα με σχετική ενημέρωση θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετείχαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι υφυπουργοί Νίκος Ταγαράς και Γιώργος Αμυράς καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

Ελαβαν επίσης μέρος οι Υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και 'Ακης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

