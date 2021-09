Οικονομία

Ανεργία: μείωση 2,6 μονάδων τον Ιούλιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον Ιούλιο 2021.

Στο 14,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούλιο εφέτος, έναντι του διορθωμένου προς τα άνω 16,8% τον Ιούλιο 2020 και του 15% τον Ιούνιο 2021. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 664.384 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 108.058 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (14%) και κατά 40.485 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (5,7%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 18,7% από 20,2% τον Ιούλιο 2020 και στους άνδρες σε 10,6% από 14,1%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ομάδες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 32,3% από 35,8% τον Ιούλιο πέρυσι, ενώ στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 13,3% από 15,9%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.011.357 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 182.886 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (4,8%) και κατά 8.221 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (0,2%).

Ενώ, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.185.122 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 105.080 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 (3,2%) και αύξηση κατά 29.985 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 (1%).

