Τουρκία - Γιαϊτζί: Ελλάδα και FETO θα εισέβαλαν το 2016 στην χώρα

Απίστευτοι ισχυρισμοί από τον εμπνευστή της "Γαλάζιας Πατρίδας" και του τουρκολιβυκού μνημονίου.



Για να αιτιολογήσει την επιθετικότητα της Τουρκίας, ο εμπνευστής της "Γαλάζιας Πατρίδας" και του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, απόστρατος ναύαρχος και πρώην αρχηγός του τουρκικού ΓΕΝ Τζιχάντ Γιαϊτζί, αντιστρέφει την πραγματικότητα και κατηγορεί την Ελλάδα ότι θα εισέβαλε στη Δυτική Τουρκία, με τη συνεργασία μάλιστα των Γκιουλενιστών, εάν πετύχαινε το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, τον Ιούλιο του 2016.



Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ulusal Kanal, ο Τζιχάντ Γιαϊτζί είπε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, αλλά μόνο οι απαιτήσεις της Ελλάδας.



Τόνισε ότι τα 23 νησιά, στο Αιγαίο, αποδόθηκαν στην Ελλάδα με τις συμφωνίες των Παρισίων και της Λωζάνης, με τον όρο να είναι αποστρατικοποιημένα.



Κατά συνέπεια, η Ελλάδα, εξοπλίζοντας και στρατιωτικοποιώντας αυτά τα νησιά, κατάργησε με τα ίδια της τα χέρια αυτόν τον όρο παράδοσης της κυριαρχίας της.



Επίσης, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος tourkikanea.gr, o Γιαϊτζί ανέφερε ότι, αν πετύχαινε το πραξικόπημα τον Ιούλιο του 2016 οι Ελληνες θα εισέβαλαν στην Τουρκία.



«Στις 15 Ιουλίου του 2016, αυτοί (οι Ελληνες) στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας, μαζί με τα μέλη της FETO, θα έκαναν κανονική εισβολή στη δυτική Τουρκία. Θα έκαναν κανονική εισβολή» επισήμανε ο Τζιχάντ Γιαϊτζί.

