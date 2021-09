Life

Ο Χρήστος Λούλης για Φιλιππίδη - Κωνσταντινίδου και το φιλμ “Ο Άνθρωπος του Θεού” (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” ήταν ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος αναφέρθηκε στις καταγγελίες και το κίνημα #MeToo στο θέατρο, αλλά και την ταινία που “σαρώνει” στα σινεμά.

Για την σχέση με την σύντροφο της ζωής του, με την οποία είναι μαζί εδώ και είκοσι χρόνια, μίλησε ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης, στο «Πρωινό», καθώς και για παιδιά τους, το αγόρι τους που πλησιάζει τα δέκα και την κόρη τους που έχει κλείσει τα έξι.

Όπως είπε το «μυστικό» της διατήρησης της σχέσης είναι η αγάπη που έχουν μεταξύ τους, ενώ σε ότι αφορά την εξωτερική του εμφάνιση, είπε με σαρκαστική διάθεση ότι στην ηλικία των 46 ετών που βρίσκεται, έχει περισσότερο ανάγκη να ακούει ότι είναι ωραίος ηθοποιός, παρά καλός ηθοποιός.

Σε ότι αφορά την εμφάνιση της Ιωάννας Παλιοσπύρου στο δικαστήριο και την υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι, ο Χρήστος Λούλης είπε «δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου, ότι για αυτήν την γυναίκα άλλαξε η ζωή της τόσο πολύ από την μία ημέρα στην άλλη και χωρίς να ξέρει το γιατί. Είναι ένας εφιάλτης. Παρόλα αυτά, φόρεσε τα καλά της για να τιμήσει η ίδια το βήμα που κάνει, να φορέσει αυτήν την μάσκα και να πάει στα δικαστήρια. Αυτή η μάσκα είναι πιο συγκλονιστική νομίζω ακόμη και αυτό που είναι από κάτω, αν βλέπαμε το πρόσωπο της».

«Είναι η προσπάθεια αυτής της γυναίκας να λέει εγώ θα συνεχίσω, χωρίς να με λυπηθείτε, χωρίς να εκβιάσω την λύπηση κανενός», είπε ο Χρήστος Λούλης, παρομοιάζοντας την δύναμη και την προσπάθεια της με εκείνη του Σίσυφου, λέγοντας «νιώθω ότι αυτή η γυναίκα ανεβάζει κάθε μέρα, με κόπο, την καρδιά της ψηλά».

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

«Δεν μου αρέσει να σχολιάζω άλλους ανθρώπους, ας πούμε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Λιγνάδη, που είναι προφυλακισμένοι, δεν μου αρέσει και εμένα να λέω, διότι είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης», είπε ο ηθοποιός στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Σε ότι αφορά τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου που προκάλεσαν σάλο, είπε ότι δεν τις έχει ακούσει ο ίδιος, προσέθεσε όμως ότι «προφανώς έχει κάποια προσωπική σχέση και ότι ίσως δεν κατάλαβε την βαρύτητα όσων είπε».

«Αν ευσταθούν όσα ακούγονται για τον Πέτρο Φιλιππίδη, είναι ένδειξη αδυναμίας και όχι ένδειξη δύναμης. Αδυναμία βέβαια είναι να μπλέξεις στον τζόγο, στα ναρκωτικά, να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ξεπερνά τα όρια της αδυναμίας, είναι κάτι άλλο», σημείωσε ο Χρήστος Λούλης.

Γενικώς για τις καταγγελίες και το κίνημα #MeToo στο ελληνικό θέατρο, είπε ότι «υπάρχει ένας φόβος ότι “εντάξει., θα συνεχιστούν όλα, θα τα ξεχάσουμε και θα συνεχιστούν όλα”», σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει και η κουβέντα ότι έχει γίνει ένα είδος κάθαρσης, τονίζοντας πως «πρέπει να λέμε στα νέα παιδιά ότι δεν υπάρχει “μύθος” και “θρύλος” και “Θεός” που ότι σου λέει να είναι θέσφατο. Μπορεί να είσαι μεγάλος στο είδος σου, στην Τέχνη και να κάνεις κακή χρήση της εξουσίας σου».

Αναφορικά με την προβολή ή μη των τηλεοπτικών σειρών στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο Χρήστος Λούλης είπε «διατηρώ το δικαίωμα μου ως άνθρωπος να λέω “δεν ξέρω”, διότι είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει τηλεόραση από το σπίτι του», υπογράμμισε πάντως ότι στις σειρές αυτές συμμετείχε και ένα πλήθος άλλων συντελεστών.

«Ο Άνθρωπος του Θεού»

Σχετικά με την κινηματογραφική επιτυχία «Ο Άνθρωπος του Θεού», που πραγματεύεται τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, ο Χρήστος Λούλης είπε ότι η ταινία έχει ξεπεράσει τις 220.000 εισιτήρια και ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού.

Συμπλήρωσε πως ο ίδιος έχει δει δύο φορές την ταινία στον κινηματογράφο, καθώς «την πρώτη φορά βλέπεις μόνο τον εαυτό του, την δεύτερη βλέπεις κανονικά την ταινία».

«Είναι πολύ γλυκιά ταινία, ταπεινή και απλή. Δεν θέλει η ταινία να φέρει την επανάσταση στο σινεμά. Λέει μια ιστορία και την λέει πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει μεγάλο κομμάτι του κοινού που δεν είναι «θαμώνες» του κινηματογράφου. Αλλά είναι ταινίες όπως η “Ευτυχία” και “Ο Άνθρωπος του Θεού”, που λόγω θέματος τους “τραβάει” αυτούς τους θεατές στον κινηματογράφο, καθώς αφορά ιστορίες ανθρώπων που τους ξέρουμε και έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα», είπε για την μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία.

Τέλος, σε ότι αφορά τα επόμενα θεατρικά βήματα του, είπε ότι θα παίξει από τον Οκτώβριο στον «Προμηθέα» και πως καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον Ιανουάριο θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Ο θείος Βάνιας» του Τσέχωφ.

