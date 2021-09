Life

Μανικιούρ: Το “γαλλικό” …αλλιώς!

Η νέα τάση στα νύχια!

Το ραντεβού για μανικιούρ-πεντικιούρ είναι τόσο πολύτιμο, όσο ο πρώτος καφές της ημέρας και αυτό γιατί είναι το προσωπικό happy hour, πέρα απο υποχρεώσεις, άγχη, τρέξιμο!

Βλέπεις εκεί, στον προσωπικό "παράδεισο", όλα κυλούν αβίαστα απο την στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου στο σαλόνι ομορφιάς. Χαμογελαστές τεχνήτριες σε υποδέχονται γεμάτες ιδέες και προτάσεις για το νέο σου nail do καθώς η κοπέλα στην ρεσεψιόν σε ρωτά τι θα ήθελες να πιείς όσο δέχεσαι την περιποιήση τους.

