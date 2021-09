Πολιτισμός

Πέθανε η Γεωργία Παπαδοπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφερε να βγει νικήτρια από την σκληρή μάχη που έδινε εδώ και χρόνια, βυθίζοντας στην θλίψη συγγενείς και φίλους. Άφησε πίσω της τρία παιδιά.

Η δημοσιογράφος Γεωργία Παπαδοπούλου πέθανε τα ξημερώματα, έχοντας δώσει γενναία μάχη με τη λευχαιμία για τέσσερα χρόνια.

Αφήνει πίσω της τρία παιδιά και τον αγαπημένο της σύζυγο Σταύρο Γεωργακόπουλο, επίσης δημοσιογράφο, πριν συμπληρώσει τα 45 της χρόνια.

Η Γεωργία Παπαδοπούλου εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα "Πρωταθλητής", επιφορτισμένη με το ρεπορτάζ βόλεϊ.

Ο σύζυγος της, θέλησε να μοιραστεί το λυπηρό γεγονός μέσω του λογαριασμού του στο Facebook, ευχαριστώντας τους γιατρούς που βρέθηκαν στο πλάι τους όλο αυτό το διάστημα και έκαναν τα αδύνατα δυνατά σε αυτόν τον πολύ σκληρό αγώνα.

"Μαχήτρια, περήφανη, με το χαμόγελο στα χείλη και με τα παιδιά μας στο μυαλό της ως την τελευταία ανάσα... Ακόμη κι από εκεί ψηλά, είμαι σίγουρος, ότι θα είναι πάντα δίπλα μας", έγραψε στο τέλος του μηνύματός του, δείχνοντας πόσο πάλεψε η Γεωργία με αξιοπρέπεια μέχρι τέλους, προκειμένου να βγει νικήτρια. Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε...

Η ανάρτηση του Σταύρου Γεωργακόπουλου

"Σήμερα υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε σε αυτό εδώ το post να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας λόγω της χθεσινής γιορτής. Ξημέρωσε, ωστόσο, μια πολύ δύσκολη μέρα για την οικογένειά μας. Η Γεωργία Παπαδοπούλου, ο δικός μου Γώγος, έφυγε στις 4.05 π.μ. έπειτα από 4 χρόνια σκληρής και περήφανης μάχης με τη λευχαιμία. Από την πρώτη ώρα ως την τελευταία, πάλεψε γενναία, με όλες της τις δυνάμεις και με απίστευτη αξιοπρέπεια για να νικήσει.

Κέρδισε πολλές "μάχες", αλλά ο εχθρός αποδείχθηκε ανίκητος και κάθε φορά επέστρεφε πιο δυνατός. Αφήνει πίσω της τρία υπέροχα παιδιά και γλυκές αναμνήσεις 25 χρόνων. Δεν πρόλαβε να φτάσει τα 45 χρόνια της, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έζησε όμορφα, παρότι το νήμα κόπηκε πολύ νωρίς και πολύ άδικα.

Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας από το φθινόπωρο του 2017 μέχρι σήμερα και -πιστέψτε με- ήταν πολύ περισσότεροι από όσους περίμενα. Κυρίως τις αιματολόγους του "Ερρίκος Ντυνάν" Ελίνα Βερβέσου, Κατρίνα Κούτση, Φανή Καλάλα που έδωσαν συγκλονιστικό αγώνα πλάι μας, όπως και τους Αλέξανδρο Σπυριδωνίδη, Μαρία Λίγκα, Νίκο Σπυρίδη και Δημήτρης Αγγελινάς από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας για τον ίδιο λόγο.

Υ.Γ.: Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο φρόντισε χθες να μου κάνει το τελευταίο δώρο. Ζήτησε, μάλιστα, να το έχει στα χέρια της, λίγο πριν φτάσω, για να μου κάνει έκπληξη. Μου την έκανε κι έφυγε με το πού άλλαξε η μέρα. Μαχήτρια, περήφανη, με το χαμόγελο στα χείλη και με τα παιδιά μας στο μυαλό της ως την τελευταία ανάσα... Ακόμη κι από εκεί ψηλά, είμαι σίγουρος, ότι θα είναι πάντα δίπλα μας".

Η ΕΣΗΕΑ για την Γεωργία Παπαδοπούλου

Σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ αναφέρονται τα εξής:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Γεωργίας Παπαδοπούλου, η οποία «έφυγε» σήμερα από κοντά μας σε ηλικία μόλις 45 ετών.¨

Η Γεωργία Παπαδοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Ήταν κόρη του αείμνηστου δημοσιογράφου Δημήτρη Παπαδόπουλου και αμέσως μετά το τέλος των λυκειακών της σπουδών αποφάσισε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά βήματα του πατέρα της. Στην αρχή εργάστηκε στην «Αυριανή» και την εφημερίδα «ΣΤΑΡ», ενώ το 1997 πήγε στη «Βραδυνή». Στη συνέχεια, εργάστηκε για πολλά χρόνια στην εφημερίδα «Πρωταθλητής» απασχολούμενη στο αθλητικό ρεπορτάζ ενώ υπήρξε και εκπρόσωπος Τύπου στην ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.

Η Γεωργία Παπαδοπούλου ήταν μία αξιοπρεπής, σεμνή και τίμια δημοσιογράφος, η οποία εργάστηκε με αυταπάρνηση. Η μοίρα, όμως, είχε άλλα σχέδια. «’Εφυγε» από τη ζωή πολύ νωρίς, χωρίς να μπορέσει να πραγματοποιήσει όλα τα προσωπικά και επαγγελματικά της σχέδια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά την καλή συνάδελφο, συλλυπείται τους οικείους της και ιδιαίτερα τον σύζυγό της Σταύρο Γεωργακόπουλο και την αδελφή της Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι δημοσιογράφοι και μέλη της οικογένειας της Ενώσεως.

Η κηδεία της Γεωργίας Παπαδοπούλου θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας στη Ραφήνα. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να διατεθούν δωρεές στο Ίδρυμα Choose Life".

