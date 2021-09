Πολιτική

Κυπριακό: Μητσοτάκης - Στεφάνου έστειλαν νέο μήνυμα στην Τουρκία

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον νέο Γ.Γ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.



Με τον νέο Γ.Γ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος του έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή του και τον διαβεβαίωσε για τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

«Θεωρώ υποχρέωσή μου συναντώ πάντα τους αρχηγούς των κομμάτων της Κύπρου για να έχουμε μία ειλικρινή συνομιλία. Τα θέματα, εξάλλου, τα οποία μας αφορούν απαιτούν πάντα απόλυτο συντονισμό Ελλάδος και Κύπρου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησης.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι μοναδικό αποδεκτό πλαίσιο διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό αποτελούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες προβλέπουν λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.

Προσέθεσε πως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λύση του Κυπριακού αποτελούν η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των Εγγυήσεων καθώς και η απόσυρση των κατοχικών τουρκικών στρατευμάτων από το νησί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η τουρκική προκλητικότητα, με έμφαση στις παράνομες ενέργειες στα Βαρώσια, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις θέσεις της διεθνούς κοινότητας, και δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Συνάντηση Κουτσούμπα - Στεφάνου

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε στην έδρα της ΚΕ, με τον ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τουμάζος Τσελεπής, μέλος του ΠΓ του ΑΚΕΛ, η Βέρα Πολυκάρπου και ο Γιώργος Λιασής μέλη της ΚΕ, καθώς και ο Γιώργος Μαρίνος μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, η πορεία του Κυπριακού και οι κίνδυνοι που διαγράφονται.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας καταδίκασε την πολύχρονη τουρκική κατοχή, αναφέρθηκε στη θέση του ΚΚΕ ενάντια σε κάθε μορφή διχοτόμησης της Κύπρου και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον κυπριακό λαό.

