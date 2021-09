Κοινωνία

Συμμορία κλεφτών ρήμαζε σπίτια στα νότια προάστια (εικόνες)

Συνελήφθησαν δύο μέλη της σπείρας. Αναζητείται ακόμα ένας συνεργός τους. Πάνω από 700.000 ευρώ η λεία τους.



Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε σπίτια κυρίως στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στις περιοχές: Βουλιαγμένη, Άλιμος, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βύρωνας, Παλαιό Φάληρο και Άγιους Αναργύρους Αττικής.

Όπως ανέφερε στην παρουσίαση της υπόθεσης η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου, εξιχνιάστηκαν εννέα κλοπές σε οικίες από τις οποίες αφαιρέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και αλλά αντικείμενα η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 700.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν δυο Έλληνες ηλικίας 31 και 27 ετών, ο μεν πρώτος ως διευθύνων την εγκληματική ομάδα και ο δεύτερος ως μέλος αυτής.

Επιπλέον, σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή πυροβόλου όπλου (πιστόλι) καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία προκειμένου να αναγνωριστούν από τους δικαιούχους ώστε ακολούθως να αποδοθούν.

Διενεργήθηκαν τρεις έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων στις περιοχές Ζεφύρι και Αχαρνές Αττικής.

Κατασχεθήκαν ένα λειτουργικό πυροβόλο όπλο (πιστόλι) μάρκας GLOCK , το οποίο είχε κλαπεί το έτος 2015, πλήθος φυσιγγίων πυροβόλων όπλων διαφόρων διαμετρημάτων, ένα πλήρες σύστημα οξυγονοκόλλησης για τη διάνοιξη χρηματοκιβωτίων, μεγάλος αριθμός κοσμημάτων και χρυσαφικών, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιημένες κάρτες sim καθώς και πέντε φιαλίδια με χημική ουσία για την ανίχνευση περιεκτικότητας χρυσού.

Αναζητείται έτερος άγνωστος δράστης ως συνεργός των προαναφερθέντων συλληφθέντων

