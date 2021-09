Κοινωνία

Τροχαία: εκατοντάδες κλήσεις για κράνος μέσα σε λίγες ώρες

Εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.



Ειδική εξόρμηση, σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής, παγματοποίησε την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου , η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Κατά την διάρκεια των ελέγχων από τηνν Τροχαία Αττικής βεβαιώθηκαν 316 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτο ρυθμό, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειαςσημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

