ΔΕΘ - Γεννηματά: Η ΝΔ φτιάχνει μία Ελλάδα για λίγους

Η κοινωνία αποζητά τη νέα αλλαγή, Η κυβέρνηση της ΝΔ μετρήθηκε και πέρασε κάτω από τον πήχη, αναφέρει σε δήλωσή της η Φώφη Γεννηματά ενόψει της ομιλίας της στην Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε στη ΔΕΘ, ένα σημαντικό θεσμό. Η ΔΕΘ με την ανάπτυξη της και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σίγουρα θα έχει καθοριστικό ρόλο», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά για την επικείμενη ομιλία της στην Θεσσαλονίκη.

«Εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω σήμερα το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που είναι η εναλλακτική μας προοδευτική πρότασή διακυβέρνησης για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη», συνεχίζει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στην δήλωσή της και καταλήγει:

"Η κοινωνία αποζητά τη νέα Αλλαγή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ μετρήθηκε και πέρασε κάτω από τον πήχη.

Θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα με τον Πρωθυπουργό.

Πράγματι, η Ελλάδα μπορεί. Η Ελλάδα αλλάζει.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί.

Η πολιτική της δεν αλλάζει.

Φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους.

Διαψεύδει καθημερινά όσους πίστεψαν στις δήθεν μεταρρυθμίσεις.

Τώρα όλο και πιο κοντά έρχεται η ανάγκη για τη νέα αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση με το Κίνημα Αλλαγής πρωταγωνιστή."

