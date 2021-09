Οικονομία

MYTILINEOS: διαρκής η στήριξη ΤΕΠ για παιδικά ατυχήματα

Η MYTILINEOS συνεχίζει για 4η χρονιά την δημιουργία και αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών ατυχημάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Η MYTILINEOS από το 2017 στηρίζει την αποστολή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και συγκεκριμένα τη δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας. Τα ΤΕΠ αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ προνοσοκομειακής και ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης και ο βασικός σκοπός τους είναι η εξειδικευμένη, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, καθώς και η σταθεροποίηση του τραυματισμένου παιδιού που διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Εταιρεία ολοκλήρωσε εντός του 2021 την παροχή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία της Αίθουσας Επειγόντων Περιστατικών και της Παιδιατρικής Κλινικής των Γενικών Νοσοκομείων Πειραιά «Τζάνειο», Κύμης και Αγρινίου, καθιστώντας εφικτή την υπηρεσία της άμεσης ανταπόκρισης για οποιονδήποτε τραυματισμό ενός παιδιού. Τα παραπάνω ΤΕΠ έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους και υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν συνολικά παραπάνω από 15.000 παιδιά ετησίως.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 60% των θανάτων ανήλικων παιδιών οφείλεται στα ατυχήματα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τροχαία, ασφυξία, δηλητηρίαση, εγκαύματα, πτώσεις και βιαιότητα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί εάν υπήρχε η άμεση αντιμετώπιση εντός του Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Επισημαίνεται ότι το 80% των σοβαρών τραυματισμών πραγματοποιούνται εντός της κατοικίας, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη ενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών για τα θέματα των τραυματισμών. Επομένως η MYTILINEOS, θέλοντας να εξασφαλίσει την ενημέρωσή τους για τους παιδικούς τραυματισμούς, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» με την έκδοση και διανομή εξειδικευμένων εντύπων «Προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών» καθότι η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών.

Η Εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό της διασφάλισης των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας διαχρονικά, μέσα από υπεύθυνες δράσεις και γι’ αυτό το λόγο αναγνωρίζει και στηρίζει το βασικό δικαίωμα των παιδιών να έχουν άμεση πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Ήδη από το 2017, έχει προχωρήσει στη δημιουργία και αναβάθμιση 13 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, στις περιοχές των Ιωαννίνων, Λιβαδειάς, Ύδρας, Ιθάκης, Κατερίνης, Ναυπλίου, Λάρισας, Φλώρινας, Άμφισσας, Αγίου Νικολάου, Κύμης, Αγρινίου και Πειραιά «Τζάνειο», παρέχοντας συνολικά 168 μηχανήματα και εξυπηρετώντας ετησίως περισσότερα από 165.600 παιδιά. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί 70.000 φυλλάδια «Ασφάλεια στο Σχολείο», «Ασφάλεια στο Σπίτι», «Ασφάλεια στον αθλητισμό», «Προσοχή στα εγκαύματα» και «Προσοχή στην επιλογή παιχνιδιών» ενημερώνοντας γονείς και εκπαιδευτικούς για τους παιδικούς τραυματισμούς.

Το πρόγραμμα «Δημιουργία & Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών» διακρίθηκε στον πυλώνα BRAVO Society στο πλαίσιο των BRAVO Sustainability Dialogue & Awards 2021, ενώ παράλληλα η Εταιρεία διακρίθηκε επιπλέον:

στον πυλώνα BRAVO In Action, για την πρωτοβουλία «Χαρί-ζουμε Παιδικά Χαμόγελα» -Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Πρόληψης και Θεραπείας 12μηνης διάρκειας στηρίζοντας υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης και θεραπείας σε παιδιά κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Η εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI), ανέδειξε ότι η συνολική επένδυση παρήγαγε κοινωνική αξία 479.019,90€, με δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 7,58:1 και

στην ενότητα «Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη του συστήματος Δημόσιας Υγείας», για την πρωτοβουλία «Η ανταπόκριση της MYTILINEOS στην πανδημία του ιού COVID-19».

Η συνέπεια και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της MYTILINEOS, αλλά και οι πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει με στόχο πάντα την βιώσιμη, αλλά και κοινωνική ανάπτυξη, αναδείχθηκαν και στα Hellenic Responsible Business Awards 2021, όπου η Εταιρεία μετά από μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης και με πολλές και υψηλού επιπέδου συμμετοχές, απέσπασε 3 διακρίσεις και συγκεκριμένα:

Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Δρα?ση για το Κλι?μα, για το προ?γραμμα «Ενημε?ρωση και ευαισθητοποι?ηση της σχολικη?ς κοινο?τητας σχετικα? με την προ?ληψη και αντιμετω?πιση των δασικω?ν πυρκαγιω?ν, τις πολιτικε?ς και πρακτικε?ς δασοπροστασι?ας» που έδωσε την δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και για την αξία του δάσους μέσα από την διαδικασία σποροφύτευσης/δεντροφύτευσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Συνεργασι?α Επιχει?ρησης & ΜΚΟ, για το πρόγραμμα «The Tipping Point», δίνοντας την δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης να μιλήσουν με επιτυχημένους επαγγελματίες και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το μέλλον τους με την χρήση της τεχνολογίας, μέσω live mentoring.

Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Εφοδιαστικη? Αλυσι?δα, για το Εκπαιδευτικο? Προ?γραμμα Προμηθευτω?ν «Επιχειρηματικη? Υπευθυνο?τητα για Βιω?σιμη Ανα?πτυξη», όπου η MYTILINEOS έδωσε την δυνατότητα σε 40 βασικούς προμηθευτές της να κατανοήσουν τα θέματα που σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε. και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υιοθετώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, ενισχύοντας το επίπεδο ωριμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επισκεφθείτε το Sustainability Actions Map για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βασικά προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί η MYTILINEOS στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της".

