Αδήλωτα τετραγωνιικά: Δεύτερη ευκαιρία, με ευνοϊκούς όρους

Δεύτερη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση. Τι προβλέπει η τροπολογία του υπ. Εσωτρικών.

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την υποβολή δήλωσης της ορθής επιφάνειας ακινήτων προς τους δήμους, προβλέπει η σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία 1066/111, η οποία κατατέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, στο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΆΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που συζητείται και τίθεται προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη δήλωση των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης των ακινήτων τους στους δήμους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Τα οφέλη της ρύθμισης

Για τους ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020. Για τη χρονική, δε, περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά –και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης– προβλέπεται πρόστιμο 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προστίμων και προσαυξήσεων για τη χρονική περίοδο προ του 2020, θα ξεπερνούσαν –σε ορισμένες περιπτώσεις– το 200%, ενώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, τα πρόστιμα θα ήταν πολλαπλάσια.

Οι οφειλές προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού που προκύπτουν, θα μπορούν να εξοφληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για μία ρύθμιση που έρχεται να ικανοποιήσει τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και την αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, επιβραβεύει τους συνεπείς δημότες, οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί –στην πρώτη περίοδο ανοίγματος της πλατφόρμας, δηλώνοντας την ορθή επιφάνεια των ακινήτων τους– καθώς πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους ανθρώπους που εμπιστεύονται την πολιτεία, «τρέχουν» εντός των συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών και κάνουν χρήση των ευεργετημάτων. Όσοι πολίτες καθυστέρησαν για τον οποιοδήποτε λόγο και επιλέξουν να ενταχθούν, τώρα, στη ρύθμιση, δίνουμε τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο σε σχέση με τους προηγούμενους: 20% –και μόνο για την περίοδο από το 2020 και μετά– και όχι πολλαπλάσιο, που θα ήταν το κανονικό πρόστιμο εάν δεν εφαρμοζόταν αυτή η διάταξη.

Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η βάση υπολογισμού των δημοτικών τελών, με αποτέλεσμα οι δήμοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους επιπλέον πόρους προς όφελος των δημοτών τους, είτε μειώνοντας τα τέλη, είτε χρηματοδοτώντας νέα έργα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

