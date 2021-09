Κόσμος

Σεισμός στην Αλβανία

Ο σεισμός έγινε ιδαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμιή δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλβανία.

Η αρχική εκτίμηση για τον ισχυρό σεισμό ήταν στα 4,7 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε στα 4,3 Ρίχτερ από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν σε απόσταση δυο χιλιομέτρων από την πόλη Κόπλικ, 25 χλμ από το Μαυροβούνιο, και το εστιακό βάθος στα δυο χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή ζημιές.

