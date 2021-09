Κοινωνία

Mising Alert - Κύθηρα: Βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί

Πού και πώς βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Κύθηρα. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Η περιπέτεια του Ναμίκ Α., 15 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2021 από το νησί των Κυθήρων, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν, όπως ενημέρωσε το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,ο Ναμίκ βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» υπογραμμίζει ότι θα βρίσκεται κοντά στον Ναμίκ Α. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

