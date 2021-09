Κοινωνία

Σύλληψη απατεώνα “δικαστικού λειτουργού”

Σε βάρος του εκκρεμούσαν 41 καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης πάνω απο 62 χρόνια.

Μετά από αναζητήσεις συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 10-9, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, 66χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για απάτες κατ’ επάγγελμα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 66χρονος προσποιούμενος τον δικαστικό λειτουργό που δήθεν είχε μετατεθεί εκτάκτως στην Αθήνα, αναζητούσε διαμέρισμα προς ενοικίαση και έπειθε τους εκμισθωτές των διαμερισμάτων να του παραδώσουν τα κλειδιά.

Ακολούθως παρουσιαζόταν ο ίδιος ως εκμισθωτής του διαμερίσματος και το ενοικίαζε σε ανυποψίαστους μισθωτές, από τους οποίους αποσπούσε προκαταβολές ενοικίων δύο και τριών μηνών και στη συνέχεια εξαφανιζόταν.

Πρωινές ώρες της 10-9, με την ίδια μέθοδο, απέσπασε τα κλειδιά διαμερίσματος ημεδαπού και στη συνέχεια προσπάθησε να το ενοικιάσει σε αλλοδαπό, πλην όμως κατά τη σύνταξη του μισθωτηρίου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α Κυψέλης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλειδιά του ανωτέρω διαμερίσματος και μισθωτήριο ενοικίασης οικίας. Επιπρόσθετα, σε βάρος του εκκρεμούσαν, ένταλμα σύλληψης και 41 καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες με συνολική ποινή φυλάκισης 62 χρόνια, 259 μήνες και 55 ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

