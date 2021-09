Κοινωνία

Δικαστήρια: Με πιστοποιητικό Covid επαναλειτουργούν την Πέμπτη

Κανονικά η λειτουργία των δικαστηρίων από αύριο, αλλά με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Πότε επιτρέπεται το self test.

Ξεκινούν κανονικά από αύριο 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, όλες οι διαδικασίες της Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και όλες οι διαδικασίες στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης:

"Κανονικά εκκινούν από αύριο 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους, όλες οι διαδικασίες της Διοικητικής, Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και όλες οι διαδικασίες στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας

Για την ασφαλή πρόσβαση στο χώρο της Δικαιοσύνης και για την απρόσκοπτη είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, εργαζόμενοι, πολίτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19.

Οι υποχρεώσεις αυτές καταλαμβάνουν και ανηλίκους άνω των 12 ετών, ενώ οι ανήλικοι από 4 έως 11 ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 24ωρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Κατ’ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, στις εξής περιπτώσεις:



Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα:



α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή

β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής,

Συζήτηση προσωρινής διαταγής

Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (A’ 79)

Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Τα πιστοποιητικά καθώς και η δήλωση αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας."

