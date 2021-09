Κοινωνία

Δολοφονία στα Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονος

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 70χρονου και η ληστεία σε βάρος της 71χρονης συζύγου του, που διαπράχθηκαν στο σπίτι τους στα Κάτω Πατήσια

Ένας 36χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 70χρονου και της λστείας σε βάρος της 71χρονης συζύγου του, που διαπράχθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2012, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στα Κάτω Πατήσια. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρεις άγνωστοι δράστες, αφού φίμωσαν και έδεσαν το ζευγάρι, ερεύνησαν όλους τους χώρους του διαμερίσματος και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν προανακριτικά στοιχεία, καθώς και νέα ερευνητικά δεδομένα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος του κατηγορούμενου εκδόθηκε ένταλμα και συνελήφθη σήμερα Τετάρτη, στο Καματερό.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών, ενώ συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του.

