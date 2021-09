Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη Πάρνηθα στις 16:05 το απόγευμα στην περιοχή Μπόσκιζα κοντά σε δασική έκταση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Επιχείρησαν 35 πυροσβέστες και 11 οχήματα ενώ στην κατάσβεση συνέδραμαν και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είχε αποτέλεσμα και έτσι λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονος

Αδήλωτα τετραγωνικά: Δεύτερη ευκαιρία, με ευνοϊκούς όρους

Mising Alert - Κύθηρα: Βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί