Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός όσων ασθενών με κορονοϊό νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ μεγάλωσε σημαντικά και την Τετάρτη η “μαύρη λίστα” των θανάτων ασθενών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 2.422 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.422 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 15 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 543 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 317 μολύνσεις. Στην Λάρισα εντοπίστηκαν 107 νέα κρούσματα, στην Ημαθία καταγράφηκαν άλλοι 77 φορείς του κορονοϊού, στην Πέλλα 74 νέα κρούσματα, στην Ρόδο άλλες 68 μολύνσεις από κορονοϊό, στην Αχαΐα 67 νέα κρούσματα και στην Πιερία άλλοι 66 φορείς του ιού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

