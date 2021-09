Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: δίκη μόνο με άνδρες ενόρκους, ζήτησε η κατηγορούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την εξαίρεση των γυναικών ενόιρκων που κληρώθηκαν για την δίκη, ζήτησε ο Σάκης Κεχαγιόγλου. Τι λένε οι γονείς της Ιωάννας για την μη εμφάνιση της κατηγορούμενης στο δικαστήριο.

Στην αποκάλυψη ότι ο Σάκης Κεχαγιόγλου, δικηγόρος της κατηγορούμενης για την επίθεση με βιτριόλι, ζήτησε να εξαιρεθούν από τη δίκη οι τρεις γυναίκες που κληρώθηκαν ως ένορκοι, προχώρησε ο εκ των δικηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Νίκος Αλεξανδρής.

«Η υπεράσπιση προτίμησε άνδρες ενόρκους και εξαίρεσε τις γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά o Νίκος Αλεξανδρής, ενώ νωρίτερα η υπεράσπιση της κατηγορούμενης είχε ζητήσει και μετατροπή της κατηγορίας.

Άνδρας είναι και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου.

«Ανθρωποι που ήθελαν να προστατέψουν την Ιωάννα της είπαν να μην βρεθεί στο δικαστήριο», επεσήμανε μιλώντας στον Alpha, ενώ σχολιάζοντας την επιλογή της κατηγορούμενης να μην εμφανιστεί, είπε χαρακτηριστικά «σκεφτείτε τι χαρακτήρα δείχνει, ήταν ασέβεια».

«Η Ιωάννα είναι αποφασισμένη να μιλήσει στην κατηγορούμενη. Όποτε αποφασίσει να εμφανιστεί η κατηγορούμενη στο δικαστήριο, η Ιωάννα θα είναι εκεί για να την αντιμετωπίσει», τόνισε ο Νίκος Αλεξανδρής.

«Η οικογένεια με σεμνότητα και ταπεινότητα περιμένει την δικαιοσύνη. Οι γονείς έχουν χωριστεί αφού η μητέρα μένει με την κόρη της και ο πατέρας στο χωριό», ανέφερε ο συνήγορος της Ιωάννας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα: Η δράστιδα απέδειξε πόσο δειλή είναι (βίντεο)

“Game Of Chefs”: Η έκπληξη του ΑΝΤ1 στην Ρίμα που την έκανε να δακρύσει (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποκαλυπτήρια για το δεύτερο μωρό του (βίντεο)