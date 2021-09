Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο “κόκκινο” Ημαθία, Καβάλα, Πέλλα και Πιερία

Ποιες περιοχές αναμένεται να κατέβουν επίπεδο και να ενταχθούν στο επίπεδο 3

Προς ένταξη, στο επίπεδο 4, "κόκκινο", «οδεύουν» οι Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Καβάλας, Πέλλας και Πιερίας, όπως αποτυπώνεται και στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας για τη νόσο Covid-19 (https://covid19.gov.gr/covid-map/).

Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη σε όσες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο 4 ισχύουν τα εξής ειδικά τοπικού χαρακτήρα μέτρα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Σημειώνεται ότι η έναρξη των μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες μετά την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στο χάρτη, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου και ο Δήμος Ικαρίας, αναμένεται να κατέβουν επίπεδο και να ενταχθούν στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί).

Υπενθυμίζεται ότι ο επιδημιολογικός χάρτης τεσσάρων επιπέδων ετοιμότητας αντιστοιχεί σε 4 χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο) με βάση επιδημιολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Σκοπός του επιδημιολογικού χάρτη είναι η ενημέρωση των Ελλήνων και των επισκεπτών στη χώρα μας, καθώς και η σύνδεση των επιπέδων ετοιμότητας με μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο χάρτης επικαιροποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους πιο κάτω επιδημιολογικούς δείκτες:

7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

14-ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Δείκτης θετικότητας ελέγχων

Εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή κρουσμάτων

Αριθμός ενεργών κρουσμάτων

Ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων

Εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά 100.000 κατοίκους

Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους

Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης

Ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων (Rt)

Πληρότητα συστήματος υγείας

Ανάλυση ιχνηλάτησης επαφών

Ανάλυση μεταλλάξεων

Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρω δεικτών.

Στο χάρτη αποτυπώνονται για κάθε Περιφερειακή ενότητα / Δήμο:

ο 7-ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

ο δείκτης θετικότητας (%)

η εμβολιαστική κάλυψη (* κάλυψη όπως προκύπτει από την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά. και ** κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας), καθώς και

η εβδομαδιαία τάση (ανοδική, πτωτική ή σταθερή).