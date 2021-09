Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη "μάχη" και εναέρια μέσα.

Νέος συναγερμός σήμανε, το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά στον Κάλαμο Αττικής.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν επίγεια και εναέρια μέσα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στα σημεία παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο και στην περιοχή Αγία Παρασκευή Αχαρνών, στην Πάρνηθα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: δίκη μόνο με άνδρες ένορκους, ζήτησε η κατηγορούμενη

Δολοφονία στα Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονος

“Game of Chefs”: τι θα δούμε την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)