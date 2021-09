Τοπικά Νέα

Νέος σεισμός στο Ηράκλειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους... ρυθμούς των Ρίχτερ το Ηράκλειο Κρήτης.

Νέος σεισμός σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης δέκα λεπτά μετά τις 4:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Είχε μέγεθος 3,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Ηρακλείου, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης στα 13,4 χιλιόμετρα.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 μετά το μεσημέρι προηγήθηκε σεισμός έντασης 3,2 R, δυτικά – βορειοδυτικά της Άρβης Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Επίθεση με βιτριόλι: δίκη μόνο με άνδρες ενόρκους, ζήτησε η κατηγορούμενη

Ο Μπογδάνος, η ανάρτηση για το νηπιαγωγείο και οι αντιδράσεις