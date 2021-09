Πολιτισμός

Α΄ προβολή στον ΑΝΤ1: Τρεις ταινίες σε πέντε ημέρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις εξαιρετικές ταινίες σε πρώτη τηλεοπτική προβολή θα απολαύσουν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1. H “πρεμιέρα” θα γίνει την Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου.

Τρεις μοναδικές ταινίες, σε Α’ τηλεοπτική προβολή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Το κανάλι συνεχίζει να φέρνει, πρώτο, στο τηλεοπτικό κοινό τις καλύτερες ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, θα προβληθεί το «Τρέξε!», ένα θρίλερ με έντονο αντιρατσιστικό μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στις Η.Π.Α., το οποίο λάτρεψαν κοινό και κριτικοί.

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, έρχεται «Ο Πύργος του Downton». Το τηλεοπτικό φαινόμενο της πολυβραβευμένης σειράς, μετά από έξι κύκλους, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, αποκτώντας μεγαλειώδεις διαστάσεις.

Τέλος, την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στο μεταπολεμικό Λονδίνο της δεκαετίας του ’50, μέσα από την «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον, με τον πάντα εξαιρετικό Ντάνιελ Ντέι Λιούις να «κλέβει την παράσταση» στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΤΡΕΞΕ!

(GET OUT)

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στις 23:00

Ο Αφροαμερικανός Κρις συνοδεύει τη λευκή κοπέλα του, Ρόουζ, στο πατρικό της για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της και τον αδερφό της, Τζέρεμι. Αρχικά, ο Κρις θεωρεί πως η παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας οικογενειακής συνάθροισης, οφείλεται στη διαφυλετική επιλογή της Ρόουζ. Σύντομα όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με την τρομακτική αλήθεια…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζόρνταν Πιλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάθριν Κίνερ, Ντάνιελ Καλούγια, Άλισον Ουίλιαμς

ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON

(DOWNTON ABBEY)

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις 22:00

Στον Πύργο του Downton, ζει γαλήνια η οικογένεια του Λόρδου Γκράνθαμ, με την πρωτότοκη κόρη, Μέρι, να έχει πάρει πλέον τα ηνία.

Στο «κάτω πάτωμα» των υπηρετών, τίποτα δεν έχει αλλάξει: η Πάτμορ μαγειρεύει, ο Μπάροου έχει αναλάβει χρέη μπάτλερ, ενώ η Ντέιζι ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Αυτή την περίοδο αρμονίας θα ταράξει η βασιλική επίσκεψη ( του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βασίλισσας Μαίρης), που θα φέρει τον κάθε ήρωα αντιμέτωπο με τη θέση που θέλει να έχει στο μέλλον.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Ένγκλερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάθιου Γκουντ, Μάγκι Σμιθ, Χιου Μπόνβιλ, Μισέλ Ντόκερι

ΑΟΡΑΤΗ ΚΛΩΣΤΗ

(ΤΗΕ PHANTOM THREAD)

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου στις 22:00

Με φόντο τη λαμπερή πλευρά του μεταπολεμικού Λονδίνου των ’50s, ο διάσημος μόδιστρος Ρέινολντς Γούντκοκ και η αδελφή του, Σίριλ, βρίσκονται στο επίκεντρο της βρετανικής μόδας, ντύνοντας μέλη της βασιλικής οικογένειας, κινηματογραφικούς σταρ, κληρονόμους, ενζενί και αριστοκράτες με το χαρακτηριστικό στυλ του Οίκου των Γούντκοκ.

Οι γυναίκες πάνε και έρχονται στη ζωή του Γούντκοκ, εξασφαλίζοντας στον αμετανόητο εργένη έμπνευση και συντροφιά, μέχρι που συναντά μια νεαρή, δυναμική γυναίκα, την Αλμα. Σύντομα, γίνεται μια σταθερή παρουσία στη ζωή του, ως μούσα κι ερωμένη του, καταφέρνοντας να αναστατώσει την προσεκτικά σχεδιασμένη ζωή του.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πολ Τόμας Άντερσον

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βίκι Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: δίκη μόνο με άνδρες ενόρκους, ζήτησε η κατηγορούμενη

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Δολοφονία στα Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονος