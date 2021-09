Πολιτισμός

ANT1 Σχολή Σεναρίου: Ο κόσμος με τα δικά σου λόγια (βίντεο)

Με δύο τμήματα φοίτησης, λειτουργεί η πρώτη Σχολή Σεναρίου στην Ελλάδα, που ήδη επιδεικνύει αξιοσημείωτες επιτυχίες.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ δημιούργησε το 2019 την πρώτη Σχολή Σεναρίου στην Ελλάδα, με στόχο την τεχνική και δημιουργική κατάρτιση νέων Ελλήνων σεναριογράφων, καθώς και την ανάπτυξη του ελληνικού περιεχομένου εντός και εκτός συνόρων. Δύο χρόνια μετά, η Σχολή συνεχίζει να αποτελεί πόλο δημιουργικότητας και να αναδεικνύει νέους Έλληνες σεναριογράφους, οι οποίοι θα βάλουν τη σφραγίδα τους στο μέλλον της μυθοπλασίας.

Στη Σχολή Σεναρίου του ANT1, λειτουργούν δύο τμήματα φοίτησης: το τμήμα Basic, που απευθύνεται σε σπουδαστές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο σενάριο, και το τμήμα Advanced, που απευθύνεται σε σπουδαστές με κάποια εμπειρία και δείγμα γραφής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές, παρέχοντας πολυεπίπεδη γνώση και κατάρτιση στο σενάριο και τη δημιουργία περιεχομένου. Στη Σχολή, διδάσκουν καθηγητές με ακαδημαϊκούς τίτλους και διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι είναι ενεργοί επαγγελματίες στον χώρο της μυθοπλασίας και της ψυχαγωγίας.

Στα 2 χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή έχει να επιδείξει αξιοσημείωτες επιτυχίες:

Το 80% των αποφοίτων της Σχολής εργάζονται ήδη σε τηλεοπτικές σειρές και podcast μυθοπλασίας.

Η podcast σειρά μυθοπλασίας « Σκιές πάνω από το Λονδίνο », του απόφοιτου Νικόδημου Τσαγκλή, που έχει ανέβει στο soundis.gr , επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

», του απόφοιτου που έχει ανέβει στο , επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Επίσης, η podcast σειρά μυθοπλασίας « Εξομολογήσεις επικίνδυνων μυαλών », της αποφοίτου Ματούλας Χρυσού , έφτασε στο νούμερο 5 της λίστας του Spotify .

», της αποφοίτου , έφτασε στο της λίστας του . Η αναγνώριση της Σχολής Σεναρίου του ANT1 από την τηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα αποτυπώνεται στην αυξανόμενη ζήτηση απόφοιτων σεναριογράφων της Σχολής για την ένταξή τους σε σεναριακές ομάδες.

Καθώς η αγορά της μυθοπλασίας αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος ANTΕΝΝΑ θα αποτελέσει έναν βασικό πόλο σε αυτή την ανάπτυξη, τόσο με τη Σχολή Σεναρίου, όσο και με τη streaming πλατφόρμα που πρόσφατα ανακοίνωσε.

Η Σχολή Σεναρίου ANT1 στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Η Σχολή Σεναρίου του ΑΝΤ1, εγκαινίασε τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ, ως υποστηρικτής του και αθλοθετώντας χρηματικό έπαθλο στο καλύτερο ελληνικό σενάριο του Διεθνούς Σπουδαστικού Τμήματος.

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που πραγματοποιείται φέτος, αναδεικνύει τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα εν τη γενέσει τους και ενθαρρύνει τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ως αυτόνομη κατηγορία που αφορά δημιουργούς κάθε ηλικίας.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει για το 2021: το Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το Διεθνές Σπουδαστικό Πρόγραμμα και το Pitching Lab/Forum. Φέτος, έρχονται να προστεθούν τρία νέα τμήματα: το Διεθνές Πρόγραμμα Animation, το Short & Green (διαγωνιστικά και τα δύο), αλλά και το Cinematherapy που μετά την περσινή επιτυχία του, απέκτησε μια μόνιμη θέση στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Διευθύντρια της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1, Δήμητρα Κωστοπούλου, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ πιστεύει στο ελληνικό σενάριο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα δούμε δουλειές που θα στέκονται με αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο».

Για να επισκεφθείτε το site της Σχολής, πατήστε ΕΔΩ

