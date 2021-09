Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 147 σημεία

Αναλυτικά τα σημεία σε όλη την χώρα που θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test. Τι ισχύει για ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε μη εμβολιασμένους πολίτες.

Σε 147 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα βρίσκονται, αύριο, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και θα πραγματοποιούν δωρεάν rapid test COVID19.

Ο ΕΟΔΥ στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε υπενθυμίζει ότι η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΔΥ τα σημεία όπου οι πολίτες μπορούν να υποβληθούν σε δωρεαν τεστ ελέγχου Covid-19 την Πέμπτη είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:30-20:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:00 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00

8. Δ. Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων-Ελευσίνα, 09:30-15:00

9. Δ. Χαλανδρίου, Πλατεία Χαλανδρίου, 09:00 -15:00

10. Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γυάλινο κτίριο, Κήπος της Άμμου, 09:00-20:30

11. Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, ΚΑΠΗ Πανοράματος, Αγίου Γεωργίου 4, 09:30-15:00

12. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00

13. Δ. Θέρμης, ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, Πλαγιάρι, 09:30-15:00

14. Δ. Παύλου Μελά , Στρατόπεδο Παύλου Μελά , Λαγκαδά 189, 09:00-14:30

15. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ΚΑΠΗ Μενεμένης, Ελ. Αλεξίου 9, 09:00-15:00

16. Δ. Δέλτα, ΚΑΠΗ Μαλγάρων, 28ης Οκτωβρίου 1, 09:00-14:30

17. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 09:00-15:00

18. Άνω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 09:00-15:00

19. Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 09:00-15:00

20. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 09:00-15:00

21. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 09:00-15:00

22. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00

23. ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30 -11:30

24. Αγρίνιο, παλιά Λαχαναγορά, Αδαμαντίου Κοραή, 08:30-13:30

25. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00

26. Μεσολόγγι, ΚΑΠΗ, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-15:00

27. Κ.Υ. Άνδρου, Χώρα, 09:00-17:00

28. Μπατσί Άνδρου, ΚΕΠ, 10:00-16:00

29. Άργος, Παλαιό Δημαρχείο, 09:00-14:00

30. Ναύπλιο, Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, 09:00-17:00

31. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00

32. Λεωνίδιο Αρκαδίας, κεντρική πλατεία, 09:30-12:00

33. Τυρό Αρκαδίας, κεντρική πλατεία, 12:30-14:00

34. Δημαρχείο Άρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 08:00-16:00

35. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα, 09:00-13:00

36. Πάτρα, Πλατεία Νίκης, Αγία Σοφία, 09:00-14:30

37. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30

38. Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00

39. Λιβαδειά Βοιωτίας, παλαιό δημαρχείο, Καραγιαννοπούλου 10, 09:00-14:00

40. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 08:00-16:00

41. Δημαρχείο Γρεβενών, 08:00-16:00

42. Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00

43. Κοινότητα Πετρούσας, Δράμα 09:00-13:30

44. Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00

45. Δ. Αλεξανδρούπολης, άγαλμα Νίκης, Νομαρχείο, Σουλίου 2, 09:00-14:00

46. Δ. Αλεξανδρούπολης, παραλία Απολλωνιάδος, πλησίον δημοτικού parking Αλεξανδρούπολης, 09:00-14:00

47. Κ.Υ. Ορεστιάδας, Έβρος, 08:00-16:00

48. Διδυμότειχο, Πλατεία, 09:30-13:00

49. Λιμάνι Καμαριώτισσας-Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη, 08:00-16:00

50. Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά γέφυρα, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00

51. Κάρυστος, Εύβοια, πλατεία Παραλία Καρύστου, 10:30-12:30

52. Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, Λιμένας, αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00

53. Καρπενήσι, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, Ψαρών 2, 08:00-13:00

54. Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 11:00-13:00

55. Πύργος Ηλείας, Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00

56. Δήμητρα Ηλείας, κοινοτικό γραφείο, 09:00-12:00

57. Μάχος Ηλείας, κοινοτικό γραφείο, 12:30-14:30

58. Βρίνα Ηλείας, κοινοτικό γραφείο, 09:30-11:30

59. Κάτω Σαμικό Ηλείας, νηπιαγωγείο, 12:00-14:30

60. ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 08:30-15:00

61. Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:30-14:00

62. ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:30-14:00

63. Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-17:00

64. Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00

65. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 08:00-14:00

66. Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00

67. Πλαταριά Θεσπρωτίας, 10:00-14:00

68. Ιθάκη, Δημαρχείο Βαθύ, 09:30-13:00

69. Εύδηλος Ικαρίας, κέντρο υγείας, 09:00-15:00

70. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00

71. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00

72. Ιωάννινα, πανεπιστήμιο, Σταύρου Νιάρχου 65, 11:00

73. Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο "Γ. Παυλίδης", Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00

74. Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, Λακκί, Λέρος, 09:00-17:00

75. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος, 09:00-17:00

76. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-13:00

77. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-17:00

78. Δ. Σοφάδων Καρδίτσας, πλατεία, Κιερίου 49, 10:00-14:00

79. Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00

80. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά, 09:00

81. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:00-17:00

82. Λευκίμμη Κέρκυρας, κέντρο υγείας, 09:30

83. Σιδάρι Κέρκυρας, Κοινοτικό Ιατρείο, 09:30

84. Ληξούρι Κεφαλληνίας, Πλατεία Ληξουρίου, 08:00-16:00

85. ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-15:00

86. Καρπη Κιλκίς, αγροτικό ιατρείο, 09:00-12:00

87. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00

88. Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 08:00-15:30

89. Κοζάνη, πλατεία Νίκης, 10:00-13:00

90. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00

91. Βραχάτι Κορινθίας, ΚΑΠΗ Βραχατίου, 09:30-13:30

92. Επαρχείο Κω, Ακτή Μιαούλη 2, 08:30-16:00

93. Κ.Υ. Αρεόπολης, Λακωνία, 08:00-14:30

94. Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:00-17:00

95. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 08:00-16:00

96. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 08:00-16:00

97. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 08:00-16:00

98. Νίκαια Λάρισας, δημαρχείο, 09:00-12:00

99. Νεράιδα Λάρισας, πλατεία Μεγάλου Προφήτη Ηλία, 08:00-14:00

100. Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα, 08:00-14:00

101. Φαλανη Λάρισας, κοινοτικό γραφείο, 08:00-15:00

102. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00

103. Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00

104. Πέτρα, Λέσβος, πλατεία, 10:00-15:00

105. ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00

106. Λευκάδα, διοικητήριο, Αντωνίου Τζεβελέκη 1, 09:00-11:00

107. Μούδρος Λήμνου, πολιτιστικός σύλλογος, επαρχιακή οδός Μούδρου, 08:45-14:45

108. Δ. Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00

109. Μούρεσι Μαγνησίας, επαρχιακή οδός Τσαγκαράδας-Ζαγορας, διασταύρωση, 09:00-11:30

110. Ζαγόρα Μαγνησίας, πλατεία Αγίας Κυριακής, 12:00-13:30

111. Κτήριο ΠΕ Μαγνησίας, Βόλος, Αναλήψεως & Ιωλκού, 08:00-14:00

112. Κτελ Μαγνησίας, Ζάχου 5, 08:00-14:00

113. Συκή Ν. Πήλίου, Μαγνησία, κεντρική πλατεία Συκής, 09:00-13:00

114. Καλαμάτα, Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, 08:30-15:30

115. Δ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Αγίου Νικόδημου, 09:00-16:30

116. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 09:00-16:00

117. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00

118. Έδεσσα Πέλλας, πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Τσιμισκή 2, 10:00-14:30

119. Χώρος Εμποροπανήγυρη Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00

120. Λεπτοκαρυά Πιερίας, ΚΑΠΗ, 09:00-12:00

121. Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00

122. Ρέθυμνο, Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-15:00

123. Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη & Υψηλάντου γωνία, 10:00-15:00

124. Ρόδος, Παλαιό Νοσοκομείο, Παπαλουκά, 08:30-15:30

125. Έμπωνας Ρόδου, πλατεία, 09:30-14:30

126. Γ.Ν. Σάμου, Λ. Καλλίστρατου 17, Βαθύ, Σάμος, 08:30

127. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00

128. Κοκκάρι, Σάμος, πλησίον στάσης ταξί, Αγίου Νικολάου 2, 09:00

129. Σέρρες, Στρατόπεδο Παπαλουκά, Προύσης 102-106, 09:00-14:00

130. Σκιάθος, Λιμάνι, 09:00-15:30

131. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Ερμούπολη, Σύρος, 09:00-15:00

132. 5ο ΚΑΠΗ Τρικάλων, 10:00-16:00

133. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 07:00-10:00

134. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00-13:00

135. Οιχαλία Φαρκαδόνας, Τρίκαλα, πλατεία, 08;00-10:00

136. Πλατεία Πρόδρομος, Τρίκαλα, 09:30-10:30

137. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

138. Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00

139. Συνοικία Σταυρού Δ. Λαμιέων, Φθιώτιδα, λαϊκή αγορά, 08:30-11:00

140. Δ. Καμένων Βούρλων, Φθιώτιδα, πνευματικό κέντρο Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα, 10:00-13:00

141. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30

142. Αμύνταιο Φλώρινας, 08:00-13:30

143. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

144. Δελφοί Φωκίδας, ΚΕΠ, 09:00-13:00

145. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00

146. Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00

147. Χίος, πλατεία Βουνακίου, 08:30-15:00

