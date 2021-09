Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: η κατηγορούμενη γίνεται όλο και πιο αντιπαθής

Πως σχολίασε ο συνήγορος του θύματος την παρουσία του θύματος στο δικαστήριο, την απουσία της κατηγορούμενης από την δίκη, την εξαίρεση των γυναικών ενόρκων και το αίτημα για αλλαγή του κατηγορητηρίου.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Απόστολος Λύτρας.

Όπως είπε, η διακοπή της δίκης για την επίθεση με βιτριόλι ήταν ένα ενδεχόμενο που το γνώριζε από πριν η ίδια η Ιωάννα.

Σχολιάζοντας την απουσία της κατηγορούμενης από την πρώτη ημέρα της δίκης, ο κ. Λύτρας είπε ότι «πραγματικά πρόκειται περί ασέβειας στους δικαστές, διότι η σημερινή ημέρα ήταν διαδικαστική. Ο Εισαγγελέας διάβασε το κατηγορητήριο κι η κατηγορούμενη δεν ήταν καν εκεί για να πει αν αποδέχεται τις κατηγορίες. Δεν ξέρω αν την συμβούλεψε κάποιος, αλλά πλέον αυτά τα τερτίπια τα νομικά τα αντιλαμβάνεται και το δικαστήριο και οι πολίτες».

‘Όπως συμπλήρωσε, «αν ήταν παρούσα στο δικαστήριο δεν θα απάλυνε τον πόνο της Ιωάννας, αλλά θα έδειχνε κάτι, ότι καταλαβαίνει γιατί κατηγορείται».

«Είναι δικαίωμα και της υπεράσπισης και του Εισαγγελέα να απορρίψει κάποιους ενόρκους. Η υπεράσπιση είχε στο μυαλό της, προφανώς, ότι ίσως οι γυναίκες να είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι ήταν λάθος, διότι δεν έχει παρακολουθήσει τα σχόλια των ανδρών», είπε ο κ. Λύτρας σχετικά με την εξαίρεση των ενόρκων που πέτυχε η υπεράσπιση της κατηγορούμενης.

Σε ότι αφορά τις προσδοκίες της Ιωάννας Παλιοσπύρου ως προς την έκβαση της δίκης, ο κ. Λύτρας είπε ότι η κατηγορούμενη μπορεί να τιμωρηθεί το μέγιστο με 15 έτη κάθειρξης, επομένως η πραγματική έκτιση της ποινής της θα είναι πέντε έτη, συμπληρώνοντας πως «αυτός είναι ίσως ένας από τους λόγους που δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αφού έρθει – δεν έρθει, ξέρει το εύρος της ποινής. Όμως, έτσι όπως αντιμετωπίζει η κατηγορούμενη το δικαστήριο, γίνεται όλο και πιο αντιπαθής».

«Αν αλλάξει η κατηγορία, όπως ζήτησε η υπεράσπιση της κατηγορούμενης, μπορεί να τιμωρηθεί το μέγιστο με 10 έτη κάθειρξης, άρα να εκτίσει μικρότερη ποινή. Ωστόσο, όλοι οι εισαγγελείς που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και την έχουν στείλει στο δικαστήριο, έχουν όλοι αποφανθεί ότι ήθελε να την σκοτώσει. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο», κατέληξε ο Απόστολος Λύτρας.

