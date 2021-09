Κοινωνία

Προαστιακός: Έκτακτες ρυθμίσεις στα δρομολόγια μέχρι το Σάββατο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθήνας, λόγω της άφιξης υψηλών πολιτικών προσώπων στο αεροδρόμιο.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθήνας θα υπάρξουν από αύριο Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εντολών της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω της άφιξης υψηλών πολιτικών προσώπων στο αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, για το χρονικό διάστημα:

* 16.09.2021 και ώρες 12.00-12.30, 18.45-19.15,

* 17.09.2021 και ώρες 10.45-11.15, 12.10-13.15, 14.00-14.30, 15.40-16.10, 18.10-19.45, 22.45-23.15, 23.35-00.05,

* 18.09.2021 και ώρες 09.45-10.15, 15.45-16.15,

οι παρακάτω αμαξοστοιχίες θα τερματίζουν/εκκινούν στο Κορωπί αντί του αεροδρομίου, ανά ημερομηνία:

* 16.09.2021: 2222, 1215, 1228, 2255, 2250, 1229

* 17.09.2021: 1212, 2223, 2218, 1213, 2222, 1215, 1216, 2231, 2226, 1217, 2230, 1219, 1222, 2243, 2238, 1223, 1228, 2255, 2250, 1229, 1230, 2259, 1236, 1237

* 18.09.2021: 1222, 2243, 2238, 1223, 1226, 2251

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 14511, ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.trainose.gr

