Ζάκυνθος: Φυγόποινος δάγκωσε αστυνομικό

Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου στη Ζάκυνθο

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 45χρονου, σεσημασμένου για διάφορα ποινικά αδικήματα, από την Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.

Ο 45χρονος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, επιτέθηκε και δάγκωσε στο χέρι έναν από τους αστυνομικούς. Στο παρελθόν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε επιτεθεί ξανά σε αστυνομικό, τον οποίο είχε πυροβολήσει και τραυματίσει.

Ο 45χρονος Ζακυνθινός ήταν φυγόποινος για περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκιση για εμπορία ναρκωτικών και όπλων και εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης. Στην κατοχή του βρέθηκαν 9 φιξάκια κοκαΐνης και ένα μαχαίρι.

