Οικονομία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1 - Δημόσιοι υπάλληλοι: Τα μπόνους από το 2022 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία σενάρια για την επιβράβευση των πλέον παραγωγικών υπαλλήλων, επεξεργάζεται το Υπ. Εσωτερικών. Τι δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Βορίδης. Έχει ήδη δεσμευθεί το σχετικό κονδύλι.

Του Παναγιώτη Στάθη

Κίνητρα με χρηματικά bonus και επιπλέον ημέρες αδείας σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών για τους υπερ-παραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Το σχέδιο αναμένεται να νομοθετηθεί έως το τέλος του έτους και να ξεκινήσει πιλοτικά στις αρχές του 2022.

Τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του μέτρου έχουν ήδη δεσμευθεί, με ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, «είναι σημαντικό να μπορέσουμε να επιβραβεύσουμε τους ικανούς, άξιους και υπερ-παραγωικούς δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό αποτελεί εργαλείο διοίκησης, αλλά και εργαλείο επιτεύξεως των στόχων».

Τα σενάρια

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει τρία σενάρια, για την επιβράβευση των υπερ-παραγωγικών υπαλλήλων:

έκτακτη χρηματική αμοιβή στον εργαζόμενο με τη μορφή bonus, ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη, συνδυασμό ταχύτερης μισθολογικής εξέλιξης και επιπλέον ημερών ετήσιας αδείας.

Το bonus θα δίνεται από την εκάστοτε υπηρεσία και όχι από το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Μάκης Βορίδης δηλώνει στον ΑΝΤ1 ότι το πρόγραμμα «εντάσσεται στις δράσεις ανατροπής του εξισωτισμού που έχει καθηλώσει επί χρόνια την δημόσια διοίκηση. Θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο και τελικά όλα αυτά αποβαίνουν εις όφελος των πολιτών».

Τα επόμενα βήματα θα είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας, που θα είναι συνδεδεμένη με τα συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, αλλά και η υλοποίηση έρευνας στους πολίτες, ώστε να διαπιστωθεί αν βελτιώθηκε η παροχή υπηρεσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: δίκη μόνο με άνδρες ενόρκους, ζήτησε η κατηγορούμενη

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Δολοφονία στα Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονος