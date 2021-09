Κόσμος

Επίθεση με βιτριόλι: Η Βρετανή που έζησε τον “Γολγοθά” της Ιωάννας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Εφιάλτη διαρκείας” βιώνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με οξύ, ενώ βρισκόταν στον δρόμο. Σε δις ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης, σε ισόβια ο ηθικός αυτουργός.

Του Νικόλα Βαφειάδη

H Κέιτι Πάιπερ είναι από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που μπορεί να νιώσει όσα βιώνει η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι,

Η Κέιτι Πάιπερ συναντήθηκε μετά από χρόνια στο δικαστήριο, με τον άνθρωπο που της έριξε οξύ στο πρόσωπο, το 2008. Η αγωνία της ήταν μήπως της ξαναρίξει βιτριόλι μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Όπως έχει αποτυπωθεί στο πλαίσιο τηλεοπτικής καταγραφής, η γυναίκα ρωτάει τον συνήγορο της «Θα φοράει χειροπέδες, όσο είναι στο εδώλιο ή απλώς θα στέκεται;» κι εκείνος αποκρίνεται «Όχι, δεν θα φοράει χειροπέδες. Οι κατηγορούμενοι δεν φορούν χειροπέδες, μόνον πολύ σπάνια όταν δίνουν κατάθεση. Οπότε, θα είναι εκεί. Αλλά μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτόν, δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει τίποτε εναντίον σου. Θα είναι καλό για όλους μας να δούμε τι ακριβώς έχει να πει, ώστε να ξέρουμε γιατί το έκανε αυτό».

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την στιγμή της επίθεσης. Όπως αναφέρει η Κέιτι Πάιπερ για τον δράστη, «Μου ήταν απολύτως άγνωστος. Μου έριξε οξύ στο πρόσωπο και η ζωή μου άλλαξε εντελώς για πάντα. Από τότε έχασα το όμορφο πρόσωπό μου».

Τον πρώτο καιρό η Κέιτι Πάιπερ ήταν υποχρεωμένη, μετά τις αλλεπάλληλες πλαστικές επεμβάσεις, να φορά μια στενή πλαστική μάσκα, επί τουλάχιστον 23 ώρες το 24ωρο, για την ομαλή επούλωση των πληγών της.

Στα πρώιμα στάδια της ανάρρωσής της δεν μπορούσε να μιλήσει. Φοβάται ακόμη τα κεριά και τα ζεστά ροφήματα. Για να κοιμηθεί, φοράει ειδική μάσκα και πολύ συχνά ξυπνάει από τους εφιάλτες.

Μετά από συνολικά 40 εγχειρήσεις σε διάστημα 13 ετών, έχει ανακάμψει και με το τεράστιο ψυχικό της σθένος κατάφερε ακόμη και να συμμετάσχει σε τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού.

Σήμερα, η όψη της έχει αποκατασταθεί και αντιμετωπίζει τα ψυχικά της τραύματα, χάρη στο ίδρυμά της, που βοηθάει γυναίκες που έχουν δεχθεί επίθεση με οξύ. Ο δράστης της επίθεσης καταδικάσθηκε σε δις ισόβια και ο ηθικός αυτουργός σε ισόβια.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: η κατηγορούμενη γίνεται όλο και πιο αντιπαθής

Αποκάλυψη ΑΝΤ1 - Δημόσιοι υπάλληλοι: Τα μπόνους από το 2022 (βίντεο)

Κοζάνη - Θάνατος 5χρονου: Καταδικάστηκαν οι ιδιοκτήτες των ροτβάιλερ