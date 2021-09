Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (εικόνες)

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών «ασφαλή σχολεία με μέτρα προστασίας»

«Άνοιγμα των σχολείων χωρίς μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό», κατήγγειλαν εκπαιδευτικοί που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση, που διοργάνωσαν οι τρεις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ, καταγγέλθηκε, επίσης, η περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων, αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς, στο συλλαλητήριο έλαβαν μέρος φοιτητές και γονείς, εστιάζοντας στο ζήτημα της ΕΒΕ, εξαιτίας της οποίας δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών έμειναν εκτός τριτοβάθμιας.

Η κινητοποίηση, στην οποία συμμετείχαν μερικές εκατοντάδες πολιτών, είχε παλμό με φωνές και συνθήματα κατά της κυβέρνησης και υπέρ της δωρεάν παροχής εκπαίδευσης σε όλους.

