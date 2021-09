Οικονομία

EBEA: Πρόεδρος ο Μπρατάκος στην θέση του Μίχαλου (εικόνες)

Τι είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο νέος επικεφαλής του ΕΒΕΑ, που αναδείχθηκε από τις εκλογές, μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Νέος Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών εξελέγη ο Γιάννης Μπρατάκος, ύστερα από εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο κ. Μπρατάκος αποτελεί μέλος του Δ.Σ. από το 2006, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2017 διατελεί Αντιπροέδρος, αναλαμβάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσεων, νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στο έργο του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μίχαλου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η βάση και η έμπνευση, για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την επιχειρηματικότητα. Με την αφοσίωση, το δυναμισμό και το πάθος που χαρακτήριζαν πάντα τον Κωνσταντίνο».

«Σήμερα η Ελλάδα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα, μετά από πολλά χρόνια κρίσης και οπισθοδρόμησης. Και σε αυτή την προσπάθεια, πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις της», σημείωσε κατά την ομιλία του ο κ. Μπρατάκος, προσθέτοντας ότι «ο δικός μας ρόλος ως ΕΒΕΑ είναι ξεκάθαρος: να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναλάβουν το ρόλο που τους αξίζει. Να προωθήσουμε ένα ευνοϊκότερο οικοσύστημα, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Να γίνουν δύναμη ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα».

Παράλληλα ο νέος Πρόεδρος εστίασε στο σχέδιο με το οποίο θα καθοδηγήσει το επιμελητήριο το επόμενο διάστημα, αναφέροντας ότι «θέλουμε να είμαστε ένα Επιμελητήριο που προσθέτει αξία στα μέλη του, μέσα από χρήσιμες ανταποδοτικές υπηρεσίες. Να είμαστε ένας ολοκληρωμένος “κόμβος”, που θα παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη στην καθημερινή λειτουργία και στο σχεδιασμό της επιχείρησης. Να είμαστε αποτελεσματικός αρωγός στη διασύνδεσή τους με τις ξένες αγορές για την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους».

Τόνισε δε ότι αποτελεί στόχο το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΒΕΑ να προσφέρεται στα μέλη του ψηφιακά. «Χωρίς ουρές και άσκοπες μετακινήσεις», προσθέτοντας παράλληλα ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα ξεκινήσει από την αναβάθμιση των εσωτερικών συστημάτων και των λειτουργιών και θα συνεχιστεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη μας. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Αναπτύσσοντας νέα εργαλεία για τα μέλη μας. Υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις υποστήριξης και επιμόρφωσης».

Επεσήμανε ακόμη ότι «θέλουμε να ασκούμε ενεργά και εποικοδομητικά τον ρόλο του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας. Υποστηρίζοντας προτάσεις καινοτόμες, τεκμηριωμένες και τεχνικά ολοκληρωμένες. Δημιουργώντας αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς λήψης αποφάσεων, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θέλουμε να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, δυναμώνοντας τη φωνή της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικής Ελλάδας. Διεκδικώντας μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αποστολή του Επιμελητηρίου: «Ο καθένας και η κάθε μια σε αυτή την αίθουσα έχει ρόλο στην αποστολή του ΕΒΕΑ. Είμαστε όλοι άνθρωποι της αγοράς, «πονάμε» την επιχείρηση, ξέρουμε τα προβλήματά της. Στηρίζομαι στην πείρα και στη γνώση σας. Προσδοκώ να αναλάβετε πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες.

Επιζητώ τη συνεργασία μου μαζί σας. Είμαι ανοιχτός στις ιδέες και στις προτάσεις σας. Και κυρίως προσδοκώ την εποικοδομητική κριτική σας, προκειμένου να κάνουμε το Επιμελητήριό μας κάθε μέρα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο χρήσιμο. Ας δουλέψουμε λοιπόν όλες και όλοι μαζί».

