Υλίκη: Κυνηγός πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει... μια πάπια

Το κυνήγι για έναν άνδρα κατέληξε σε τραγωδία. Πώς έγινε το κακό.

Τραγωδία στην Υλίκη. Ένας 86χρονος κυνηγός μπήκε μέσα στη λίμνη για να πιάσει μία πάπια που είχε πετύχει και πνίγηκε.

Οι ώρες πέρναγαν και οι συγγενείς του ηλικιωμένου κυνηγού ανησυχούσαν ότι κάτι κακό μπορεί να είχε πάθει στην Υλίκη όπου είχε πάει το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυροσβέστες από τη Θήβα έσπευσαν στη λίμνη όπου εντόπισαν το σκυλί του κυνηγού και το όπλο του. Λίγο αργότερα, δυστυχώς, εντοπίστηκε στον βυθό της Υλίκης και το πτώμα του άτυχου κυνηγού.

Ο σκύλος γάβγιζε σαν να καλούσε σε βοήθεια και περιφερόταν συνεχώς γύρω από το σημείο που χάθηκε το αφεντικό του.

Ο 86χρονος λάτρευε το κυνήγι και παρά την προχωρημένη ηλικία του – με κάθε ευκαιρία έπαιρνε τον αγαπημένο του σκύλο – και πήγαινε για κυνήγι πάπιας στη λίμνη Υλίκη.

Και αυτή τη φορά μπήκε στο νερό για να πιάσει ένα θήραμα που είχε «χτυπήσει».

Την αιτία του θανάτου του 86χρονου κυνηγού θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση.

