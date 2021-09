Παράξενα

Ζήτησε να τον σκοτώσουν για να πάρει αποζημίωση ο γιός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απονενοημένη ενέργεια δικηγόρου μετά από οικογενειακή τραγωδία.

Μετά τη δολοφονία της συζύγου και του γιου του, ένας εξέχων δικηγόρος ζήτησε από έναν πρώην πελάτη του να τον… σκοτώσει, ώστε ο δεύτερος γιος του να εισπράξει 10 εκατ. δολάρια από την ασφάλεια ζωής, αποκάλυψε η αστυνομία της Νότιας Καρολίνας.

Το μαρτύριο του Άλεξ Μέρντοου, γιου και εγγονού γνωστών δικηγόρων και εισαγγελέων της Πολιτείας, ξεκίνησε όταν ανακάλυψε, στις 7 Ιουνίου, τα άψυχα σώματα της 52χρονης συζύγου και του 22χρονου γιου του έξω από μια ιδιοκτησία της οικογένειας στην κοινότητα Άιλαντον. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για τους φόνους αυτούς.

Η τραγωδία πήρε νέες διαστάσεις στις 4 Σεπτεμβρίου όταν ο 53χρονος δικηγόρος δέχτηκε επίθεση σε έναν ερημικό δρόμο και ο δράστης τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και, για... κακή του τύχη, επέζησε.

Την Δευτέρα, ο Άλεξ Μέρντοου, αφού κατηγορήθηκε για κατάχρηση από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν, ομολόγησε τελικά ότι οργάνωσε ο ίδιος τη δολοφονία του, την οποία ανέθεσε σε έναν πρώην πελάτη του, τον Κέρτις Έντουαρντ Σμιθ, 61 ετών. Εξήγησε μάλιστα στους αστυνομικούς ότι του έδωσε ένα όπλο, με την εντολή να στοχεύσει στο κεφάλι.

«Παραδέχτηκε ότι σχεδίασε την εκτέλεσή του από τον Σμιθ, ώστε ο γιος του να λάβει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από την ασφάλεια», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Στο παρελθόν, ο Σμιθ τον προμήθευε με οπιοειδή, είπε ο συνήγορος του Μέρντοου, ο Ντικ Χαρπούτλιαν, μιλώντας στο NBC.Ο Σμιθ συνελήφθη τελικά χθες και του ασκήθηκε δίωξη για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, επίθεση και ασφαλιστική απάτη. Ομολόγησε και εκείνος ότι ήταν παρών όταν πυροβολήθηκε ο δικηγόρος και ότι στη συνέχεια ξεφορτώθηκε το όπλο.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας

Aυτή η ανατροπή δεν λύνει πάντως το μυστήριο της διπλής δολοφονίας του Ιουνίου. Ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάππος του Μέρντοου υπηρέτησαν ως εισαγγελείς επί 87 χρόνια. Λόγω της θέσης της οικογένειας διατυπώθηκαν πολλές εικασίες περί πιθανής «ανοχής» των δυνάμεων της τάξης. Ο τοπικός Τύπος υπενθύμισε επίσης ότι ο γιος που δολοφονήθηκε τον Ιούνιο, ο Πολ, είχε ένα ατύχημα με σκάφος το 2019, στο οποίο σκοτώθηκε μια 19χρονη. Στον Πολ Μέρντοου ασκήθηκε δίωξη για «οδήγηση σκάφους σε κατάσταση μέθης που προκάλεσε τον θάνατο» της νεαρής, όμως δεν ορίστηκε ποτέ ημερομηνία για τη δίκη του.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Καρολίνας, Μαρκ Κιλ, ζήτησε «υπομονή» από τους πολίτες και δεσμεύτηκε ότι οι υπηρεσίες θα διεξάγουν «μια επαγγελματική, σοβαρή και αμερόληπτη έρευνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία