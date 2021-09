Πολιτική

Γεννηματά στη ΔΕΘ: Το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο - Οι 8 τολμηρές αλλαγές

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ παρουσίασε το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει 8 μεγάλες και τολμηρές αλλαγές.

Το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο που είναι «ο δρόμος του ΚΙΝΑΛ για τη Νέα Αλλαγή, για μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση, με το Κίνημα Αλλαγής πρωταγωνιστή», παρουσίασε από το βήμα της 85ης ΔΕΘ η Φώφη Γεννηματά, η οποία επιτέθηκε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατά την ομιλία της στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είπε ότι το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο περιλαμβάνει 8 μεγάλες και τολμηρές αλλαγές που είναι οι εξής:

1ον) Νέο παραγωγικό μοντέλο - Ενίσχυση την εγχώριας Παραγωγής. Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τομέα, τον οικολογικό προσανατολισμό της παραγωγής, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε οργανική διασύνδεση με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

2ον) Πρόγραμμα για «Πράσινες» Δημόσιες Επενδύσεις. Ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές και ένα ευέλικτο πλαίσιο κινήτρων θα προσελκύσει ξένες και εγχώριες επενδύσεις. Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία απαλλαγμένη από τον λιγνίτη, ώστε να μην οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση και στην φτώχεια ολόκληρες περιοχές και οι κάτοικοι τους όπως στη Δ. Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη.

3ον) Αλλαγή του προσανατολισμού του Προϋπολογισμού και της Φορολογικής πολιτικής. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επαρκούν, για να χρηματοδοτηθεί και να πετύχει ο Ανασχηματισμός της Οικονομίας και των ασκούμενων πολιτικών.

4ον) «Πράσινη» Παιδεία-Παιδεία για ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους. Γενναίες μεταρρυθμίσεις στο σχολικό πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές αποκτούν κατάλληλες γνώσεις και στάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας που θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών. «Πράσινος μετασχηματισμός» όλων των σχολικών κτιρίων και πανεπιστημιακών υποδομών. Ψηφιακός Διαφωτισμός» ώστε να μην οδηγήσουν οι νέες συνθήκες σε διεύρυνση ανισοτήτων.

Αναγεννημένο ΕΣΥ

5ον) Σύγχρονο και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Με ισχυρό και αναγεννημένο ΕΣΥ. Με βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα που έχει ως βάση την αναδιανεμητική δικαιοσύνη. Με ισχυρό σύστημα «ένταξης» στην εργασία και την κοινωνική ζωή των ευάλωτων ομάδων, με «οριζόντιες» προβλέψεις σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. Σύστημα που υπερβαίνει και εξελίσσει την «αμυντική» λογική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

6ον) Εργαζόμενοι με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Άμεση αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και εν συνεχεία καθορισμό του από τους ίδιους τους Κοινωνικούς εταίρους, μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Υποχρεωτικότητα και καθολική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων. Φοροαπαλλαγές για νέες θέσεις εργασίας και ειδικά για γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους. Το "απαράδεκτο και υπερσυντηρητικό" θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα καταργηθεί.

7ον)Σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης- Ψηφιακό και αποκεντρωμένο κράτος. Να κάνουμε πράξη την Αποκέντρωση. Οι επιτελικές υπηρεσίες στο «κέντρο» και όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι πόροι στην Αυτοδιοίκηση. Γενναία αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην Ελληνική περιφέρεια. Ψηφιακός μετασχηματισμός, που δεν εξαντλείται στα πιστοποιητικά. Αξιοκρατία και αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης. Γενικοί Γραμματείς και Διοικητές Οργανισμών με δημόσια προκήρυξη, αντικειμενικά κριτήρια και θητεία.

Στήριξη των νέων

8ον) Σχέδιο στήριξης και ελπίδας για τους νέους. Οι νέοι δεν αρκούνται σε λίγα gigabytes. Δουλειές θέλουν. Καλές αμοιβές και σεβασμό. Ανοιχτά πανεπιστήμια και σχολεία. Βοήθεια στα δύσκολα, όταν σπουδάζουν, όταν υποαμείβονται, όταν αλλάζουν δουλειά, όταν ψάχνουν για σπίτι, όταν ξεκινούν μια επιχείρηση, όταν ανοίγουν μπλοκάκι, όταν αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει προτάσεις για τους νέους, την είσοδο στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση των νέων ζευγαριών:

Για πρόσληψη νέων εργαζομένων για κάθε 1000 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση , θα απαλλάσσεται από την φορολογία για 1500 ευρώ.

Απαλλαγή για 3 χρόνια από φόρους και εισφορές για κάθε νέο μέχρι 30 ετών που ξεκινά επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιδότηση ενοικίου νέων ζευγαριών ιδίως στα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για να επιστρέψει η ζωή στο κέντρο των πόλεων.

Και ιδιαίτερα για τους νέους που έφυγαν από τη χώρα τα δύσκολα χρόνια και σκέφτονται να επιστρέψουν, το ΚΙΝΑΛ έχει επεξεργαστεί ειδικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διευκολύνσεις για τις διαδικασίες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, οικονομική στήριξη της μετεγκατάστασης τους, επιδότηση μισθού και φορολογικά κίνητρα.

"Η Ελλάδα αποζητά τη Νέα Αλλαγή"

"Μπροστά μας ανοίγονται δυο δρόμοι. Είτε θα σφυρηλατήσουμε μαζί με τους πολίτες ένα νέο πράσινο, κοινωνικό συμβόλαιο, είτε το περίφημο «Green Deal» θα δώσει τη θέση του σε άλλο ένα, απαρχαιωμένο οικονομικό deal, πελατειασμού και συντήρησης", επισήμανε η κ. Γεννηματά και συνέχισε: "Η δική μας πορεία είναι αταλάντευτη. Αλλαγή. Η Ελλάδα αποζητά τη νέα Αλλαγή μετά την αποτυχία των Κυβερνήσεων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και τώρα της ΝΔ.

Αλλαγή που δεν εξαντλείται σε συνθήματα. Αλλαγή δίκαιη, βαθιά ανθρώπινη, παραγωγική, δημοκρατική. Αλλαγή που θα κουβαλά τις αξίες του χθες. Τη γνώση από τις επιτυχίες, αλλά και τα λάθη μας. Αλλαγή που ταυτίστηκε με το ΠΑΣΟΚ, τη δημοκρατική παράταξη που τώρα εκφράζεται με μπροστάρη το Κίνημα Αλλαγής. Όχι μόνο για να δικαιώσει το παρελθόν. Αλλά για να μιλήσει ξανά για αξίες. Για ήθος και εντιμότητα στην πολιτική".

"Παροχολογία και αλαζονεία από τον κ. Μητσοτάκη"

Αναφερόμενη στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 85η ΔΕΘ η κ. Γεννηματά τον κατηγόρησε για "παροχολογία" και "αλαζονεία".

"Δυστυχώς, το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι ο διχαστικός λόγος. Η ισοπέδωση όσων έχουν διαφορετική άποψη. Η παροχολογία και η αλαζονεία", είπε και σημείωσε: "Πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι με μέτρα που έχουν ημερομηνία λήξης, με προεκλογικού τύπου παρωχημένες λογικές, θα αλλάξει την κατεστραμμένη εικόνα του ίδιου και της κυβέρνησής του; Δεν έχει κατανοήσει μάλλον ότι αποκαλύφθηκε και η κοινωνία ήδη του γυρίζει την πλάτη. Αντίστοιχη πολιτική ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε να βάλει μπρος την Οικονομία και έναντι αυτού μοίραζε επιδόματα φτώχειας με δήθεν ταξικούς αλλά στην ουσία πελατειακούς όρους".

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "συνεχίζει την κοροϊδία των νέων", λέγοντας πως "τα δήθεν 600 ευρώ το μήνα επιδότηση από το κράτος έγιναν 100 και υπολείπονται ακόμα και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ".

Ως προς τις εξαγγελίες για το ηλεκτρικό ρεύμα τόνισε πως δημιουργούν "σύγχυση". " Τρεις υπουργοί άδειαζαν ο ένας τον άλλο. Καθόλου βέβαιο δεν είναι ότι θα στηριχθεί η μέση ελληνική οικογένεια και επιχείρηση. Την ώρα που στην Ισπανία η κυβέρνηση τολμά να θέσει πλαφόν στις τιμές και να μειώσει τους φόρους στην ενέργεια", τόνισε.

Για τις ρυθμίσεις σχετικά με τις γονικές παροχές είπε ότι ευνοούν κυρίως μεγάλες περιουσίες.

"Με την ακρίβεια να απειλεί ξανά τα εισοδήματα όσων κατάφεραν να σταθούν όρθιοι με δυσκολία και να απειλεί να ξαναρίξει στο καναβάτσο όσους σήκωσαν - έστω και λίγο - κεφάλι, ο πρωθυπουργός αρνείται να μειώσει τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης", σημείωσε και πρόσθεσε: "Οι τιμές στα τρόφιμα καλπάζουν. Οι μικρομεσαίοι καλούνται να επιστρέψουν μεγάλο μέρος των ενισχύσεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την ώρα που ξεκινούν και οι πλειστηριασμοί. Και επιδοτείται η εξαγορά από τους μεγάλους αλλά όχι οι δικτυώσεις που τους κάνουν ανταγωνιστικούς στις νέες συνθήκες. Η ακρίβεια χτυπά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών.

Ενώ αφήνει απροστάτευτους τους αγρότες από τις μεγάλες αυξήσεις στο αγροτικό πετρέλαιο και στα αγροτικά εφόδια. Αφήνει έξω για δεύτερη φορά από την ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης, δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους".

"Αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη"

"Αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του", είπε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και σημείωσε: "Έπεσε πλέον το δήθεν κεντρώο προσωπείο της κυβέρνησης. Το δήθεν επιτελικό κράτος κατέρρευσε. Επιτελικό κράτος για την Δεξιά σημαίνει συγκεντρωτισμός και μπίζνες από τη Μαξίμου ΑΕ. Το κομματικό κράτος επανιδρύθηκε, κόντρα σε κάθε έννοια αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας. Αντί διαφάνειας "fast track" φωτογραφικές ρυθμίσεις υπέρ της επιχειρηματικής και κομματικής ελίτ, αντί πολυφωνίας επιχείρηση χειραγώγησης της ενημέρωσης. Αντί μεταρρυθμίσεων απορρύθμιση των κατακτήσεων και καταπάτηση δικαιωμάτων. Αντί ασφάλειας για τον πολίτη, βαριά εγκληματικότητα. Αντί εθνικής συνεννόησης και εθνικής στρατηγικής, αμυντική και παθητική εξωτερική πολιτική. Είναι μια κυβέρνηση που άφησε το ΕΣΥ στην τύχη του και πορεύτηκε χωρίς σχέδιο με πολλά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας που στοίχησαν ακριβά".

Σε ό,τι αφορά στις εκλογές στη Γερμανία η κ. Γεννηματά ευχήθηκε "καλή επιτυχία" στον υποψήφιο Καγκελάριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Ολαφ Σολτς, και δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής είναι στο πλευρό του.

Πριν από την κ. Γεννηματά για τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία της 85ης Διεθνούς Έκθεσης, στις συνθήκες της πανδημίας, μίλησε στην εκδήλωση ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Παραβρέθηκαν βουλευτές, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καιτεζίδης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και ο πρόεδρος του ΕΚΘ Χάρης Κυπριανίδης.

