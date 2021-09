Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Δυτική Αθήνα με τίμησε και με τιμά

Συνάντηση του πρωθυπουργού με δημάρχους της Δυτικής Αθήνας. Τι συζήτησαν

«Είναι μία ευκαιρία να μπορέσω να δώσω κι εγώ κάτι πίσω σε μία περιοχή με την οποία αισθανόμουν πάντα ότι είχα ιδιαίτερες σχέσεις, με τίμησε και με τιμά πάρα πολλά χρόνια», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τους Δημάρχους της Δυτικής Αθήνας, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Περιστέρι, εξειδικεύοντας τα προβλήματα των περιοχών τους που αναζητούν λύσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τους δήμους και για τα οποία η συνδρομή της κεντρικής διοίκησης θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυσή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει πως ο ίδιος είναι ενημερωμένος προσωπικά μιας και αποτελεί συνειδητή του επιλογή από το ξεκίνημα της πολιτικής του σταδιοδρομίας να πολιτεύεται στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ σήμερα είναι βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν τέτοια η πίεση των δύο πρώτων ετών, που μία σειρά προτεραιότητες της Δυτικής Αθήνας δρομολογούνται αυτή την περίοδο και χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι υπάρχει μία καλή συνεργασία για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική συζήτηση για σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ξεχωριστά κάθε περιοχή, όπως, μεταξύ άλλων, για τα δίκτυα ύδρευσης, για τα έργα οδοποιίας, για τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης που χρειάζονται υπογειοποίηση των καλωδίων, για τις δυσκολίες στον τομέα της Υγείας, για θέματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος αλλά και για τη διασύνδεση των περιοχών με το Μετρό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα παραβατικότητας που αντιμετωπίζουν περιοχές υπογραμμίζοντας πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα. Συζητήθηκε, επίσης, η υλοποίηση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ενώ υπογράμμιστηκαν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων προσωπικού από τους Δήμους.

Ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα η συζήτηση στράφηκε και στις αντιπλημμυρικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να αποτραπούν μεγάλα προβλήματα εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων ενώ συζητώντας για θέματα Πολιτικής Προστασίας τονίστηκε η άμεση επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στη φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Ποικίλο Όρος και αντιμετωπίστηκε σε ταχύτατο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να διασωθεί ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Σταύρος Τσίρμπας, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Βαγγέλης Ντηνιακός, ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Στέφανος Βλάχος, ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Γιάννης Γκίκας και ο Δήμαρχος Ιλίου, Νικόλαος Ζενέτος.

Συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης καθώς και ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος.

