Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο: τραγωδία σε ισόγειο διαμέρισμα

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την τραγωδία.

Μια γυναίκα ηλικίας περίπου 40-45 ετών, έχασε τη ζωή της μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Θ. Σταματίου, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης και άμεσα έσπευσαν στο σημείο 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Παρότι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα, μπαίνοντας στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού βρήκαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της παρότι δεν είχε εγκαύματα,

