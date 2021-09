Αθλητικά

Champions League: πανδαισία θεάματος, ανατροπές και “βροχή” τα γκολ στο δεύτερο… πιάτο

«Πολυβόλο» η Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Ρεάλ πήραν τα ντέρμπι, ενώ η Σερίφ Τιρασπόλ των Ελλήνων έκανε ονειρική πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης πήραν τα ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League απέναντι σε Μίλαν και Ίντερ αντίστοιχα, σε μία βραδιά με πολλά γκολ (28), ανατροπές και την πρεμιέρα του Μέσι με την φανέλα της Παρί στην κορυφαία διοργάνωση να μη συνοδεύεται με νίκη για τους Γάλλους!

Στο ντέρμπι των... ανατροπών του «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ δεν επέτρεψε στη Μίλαν να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα την επιστροφή της στο Champions League μετά από επτά χρόνια (2013/2014) και τον αποκλεισμό της τότε από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην φάση των «16». Οι «κόκκινοι», που προηγήθηκαν, αλλά βρέθηκαν πίσω στο πρώτο μέρος, κατάφεραν με μεγάλη ανατροπή στο β΄ ημίχρονο να πάρουν μεγάλη νίκη με 3-2, χάρις στο φοβερό γκολ του Τζόρνταν Χέντερσον στο 69΄. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, μετά το αυτογκόλ του Τομόρι στο 9΄, έχασε «χρυσή» ευκαιρία για το 2-0 στο 14΄ με τον Μαϊνιάν να αποκρούει το πέναλτι του Σαλάχ κι εν συνεχεία την κοντινή κεφαλιά του Ζότα.

Η «χρυσή» αλλαγή του Κάρλο Αντσελότι, Ροντρίγκο, έμελλε να «σφραγίσει» το ντέρμπι του 4ου ομίλου, Ίντερ-Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος, μετά την μαγική ασίστ του Καμαβινγκά στο 90΄ νίκησε τον Χαντάνοβιτς και χάρισε στους «μερένγκες» ένα τεράστιο «διπλό» (1-0), που ίσως να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην υπόθεση της πρώτης θέσης του γκρουπ.

Η «τριπλέτα» Μέσι-Νεϊμάρ-Μπαπέ ξεκίνησε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της Παρί από την έναρξη της περιόδου, αλλά έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 51΄ λεπτά, μιας και ο Γάλλος στράικερ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους. Από δική του ασίστ ο Ερέρα άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος, παρ΄ όλα αυτά η Μπριζ ισοφάρισε και κατάφερε να πάρει τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση με το τελικό 1-1 απέναντι σε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Την 18η σερί νίκη της σε αγώνα των ομίλων του Champions League πέτυχε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία «σκόρπισε» στο «Έτιχαντ» με 6-3 την Λειψίας, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης έκανε τα εύκολα μετά το 2-0 και 4-2, αλλά η επίθεσή της σκόραρε ό,τι ώρα ήθελε απέναντι στους Γερμανούς, που είναι φανερό πως έχουν μεγάλο αμυντικό πρόβλημα, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα (11/09) είχαν δεχτεί τέσσερα γκολ από την Μπάγερν στο πλαίσιο της Bundesliga.

Τριάντα δύο χρόνια μετά την τελευταία τους αναμέτρηση (σ.σ. σεζόν 1988/1999 για το Κύπελλο UEFA) ο Άγιαξ διέλυσε με 5-1 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Χοσέ Αλβαλάδε» στην... επιστροφή των «Λιονταριών» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2017 σε εντός έδρας ματς (τότε είχαν επικρατήσει με 3-1 του Ολυμπιακού). Πρωταγωνιστές του «Αίαντα» ήταν οι Άντονι και Αλέ, με τον πρώτο να «σερβίρει» τρεις φορές στον Γάλλο στράικερ κι ο τελευταίος να «εκτελεί» ισάριθμες, ενώ στο 63΄ ολοκλήρωσε τη μαγική του εμφάνιση με το τέταρτο προσωπικό του γκολ.

Στο μοναδικό ματς χωρίς γκολ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Πόρτο έμειναν στο 0-0 με τους «δράκους» να έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές και το VAR, καθώς στο 81΄ ο Ταρέμι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε καθώς θεωρήθηκε (κακώς) ότι υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ στον Όμπλακ.

Η «παρθενική» συμμετοχή της Σερίφ Τιρασπόλ στους ομίλους του Champions League συνοδεύτηκε με ιστορική νίκη επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ (2-0), ενώ με κορυφαίο τον Τζουντ Μπέλινγχαμ, η Ντόρτμουντ πέρασε από την Κωνσταντινούπολη με 2-1 το εμπόδιο της Μπεσίκτας.

